Da non perdere questa mattina nella sede romana dell’Istituto Luigi Sturzo, in via delle Coppelle, il convegno “I cattolici democratici nella politica di oggi: ancora utili all’Italia?”, con Pierluigi Castagnetti e gli interventi di Ernesto Maria Ruffini, padre Francesco Occhetta , Gino Mazzoli, Luca Castelli, Michele Nicoletti e Fabrizia Abbate, coordinerà Gianpaolo D’Andrea. Conclusioni di Monica Canalis, Federico Manzoni e Domenico Rogante.

In serata, a Roma, nella nuova aula dei gruppi, tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la stampa parlamentare.

Nella sera di oggi, 19 dicembre, con un evento esclusivo presso il Teatro Manzoni di Milano verrà inaugurata la mostra “Panorama è…”, che sarà aperta al pubblico dal 20 al 28 dicembre. Il newsmagazine diretto da Maurizio Belpietro e parte del gruppo editoriale S.E.I. compie 60 anni e celebra l’anniversario con la pubblicazione di un numero speciale di Panorama Collezione e un’esposizione fotografica. Cosa ci sarà? “Sessanta anni d’Italia e del mondo scanditi da alcune parole chiave: coraggio, sesso, sfida, rabbia, potere, innovazione, disciplina, trasgressione, gusto, spiritualità, tradizione. Panorama è ognuna di queste cose: parole che sono l’attitudine di un’avventura editoriale, attraverso la quale raccontare gli ultimi decenni. In questa occasione si è voluto dare un volto anche a una figura essenziale della catena editoriale: quella dell’edicolante. Attraverso l’occhio irriverente e surreale del fotografo Fabrizio Spucches, Panorama immortala gli edicolanti di Milano che resistono, coloro i quali permettono al nostro magazine e a ogni altro giornale di arrivare nelle case delle persone. Silenziosi combattenti contemporanei che, senza retorica, sono una parte fondamentale della salvaguardia dell’informazione”.

Malo ha festeggiato i cinquant’anni dalla sua nascita presso il punto vendita in via Belsiana a Roma. Nell’atmosfera natalizia creata per l’evento, gli ospiti della serata vip curata da Deborah Bettega hanno potuto visionare un trunk show, anteprima della collezione primavera-estate 2023, grazie alla presenza di indossatori che hanno sfilato nella spaziosa boutique. Tra gli intervenuti anche per gli auguri di buone feste, c’erano moltissimi personaggi amanti del cashmere di alta qualità: attori come Neri Marcorè, Mattia Sbragia, Brando Giorgi, Pietro Romano, Mario Zamma, Pietro Delle Piane, Vincenzo Bocciarelli, Michele Carfora, Elena Russo, Chiara Sani, Giulio Corso, Christian Stelluti, Fabrizio Bucci, Edoardo Velo, Rita Carlini, Giorgia Fiori, conduttori e personaggi televisivi come Claudio Brachino, Massimiliano Ossini, Elisabetta Gardini, Pamela Prati, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Rosanna Cancellieri, Maria Rosario Omaggio, Andy Luotto, Monica Marangoni, Danila Bonito, Antonio Zequila, Nadia Bengala, Eleonora Vallone, Saverio Vallone, Roberta Beta, Sofia Bruscoli, l’etoile Eleonora Abbagnato con il marito ex calciatore Federico Balzaretti, lo schermidore Stefano Pantano, i registi e attori Francesco Apolloni e Gaetano Russo, lo chef Alessandro Circiello, il meteorologo televisivo Francesco Laurenzi, i produttori cinematografici Claudio Bucci e Massimo Spano, i principi Guglielmo Giovanelli Marconi e Fulvio Rocco De Marinis, il top model Roger Garth, la giornalista televisiva Antonietta Di Vizia, la cantante Alma Manera e tanti altri. Cocktail e musica con dj set hanno intrattenuto gli invitati che si sono soffermati per scambiarsi gli auguri e ammirare i capi dell’azienda fiorentina realizzati completamente a mano con un’attenzione rigorosa alla qualità, alla tradizione, alla sperimentazione di nuove tecniche e lavorazioni. Malo ha punti vendita a Roma, Milano, Venezia, Verona, Forte dei Marmi, Porto Rotondo ed è diffuso in Europa e Asia grazie a diversi progetti di nuove aperture.

“Un unicum nella Basilicata e nel Mezzogiorno, luogo di aggregazione della diversità culturale nel nome della passione comune per l’Arte e le sue innumerevoli declinazioni”. Con questi intenti, secondo le parole del fondatore del Cesam, Antonio Colangelo, nasce il Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee – Arte in evoluzione – Cinema, Musica e Teatro, un’istituzione il cui obiettivo primario è la promozione e lo sviluppo delle arti culturali e creative. Il centro nasce a Potenza, insediato nell’ex istituto scolastico Principe di Piemonte, nel cuore del quartiere Santa Maria, in un’area dinamica e densa di luoghi della cultura tra cui l’Università degli Studi della Basilicata, il Museo archeologico Provinciale, la Pinacoteca, il Polo bibliotecario della Basilicata. L’edificio, composto da due piani, ospiterà le aule e i laboratori multidisciplinari destinati alla formazione, uno spazio museale dedicato al cinema, allestito in collaborazione con la Cineteca Lucana, e il cineteatro “Il Piccolo Teatro”. Il Cesam sarà operativo a partire dal 2023 e contribuirà all’avviamento dei giovani alle professioni artistiche erogando diversi percorsi didattici che consentiranno di conseguire competenze specifiche a livelli di eccellenza anche grazie alle diverse collaborazioni con enti di formazione, università, musei e biblioteche con cui è prevista l’organizzazione di laboratori creativi e professionalizzanti, attività di ricerca e iniziative di sensibilizzazione. “L’istituzione del Cesam”, dichiara il direttore Marcello Foti, “scaturisce da un periodo di proficuo e intenso studio conoscitivo. Si avvertiva l’esigenza di creare un’entità che riuscisse ad abbracciare sinergicamente il territorio, la comunità e il patrimonio culturale e artistico in tutte le sue declinazioni. È sicuramente un’impresa ardua finalizzata ad alimentare e incoraggiare l’identità culturale e artistica, collettiva ed individuale, coinvolgere i giovani, esaltare il territorio di cui siamo parte integrante”.