A Roma, nella sede del Gse, presentazione del rapporto Legambiente “Comuni rinnovabili – Sole, vento, acqua, terra a che punto sono nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione”. Gse è partner del rapporto. Secondo l’associazione, “per un’Italia hub delle rinnovabili il governo Meloni lavori su sette priorità, tra cui il rafforzamento del divieto di moratoria per Regioni e Comuni per fermare gli impedimenti tout court che ostacolano la realizzazione di impianti rinnovabili in linea con le sentenze della Corte Costituzionale”.

A Roma, a Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l’audizione di Nicola Piacente, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

A Montecitorio, il comitato permanente sull’attuazione dell’agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile della Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare, svolge l’audizione di Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società T-Commodity.

A Palazzo Madama, la commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, a seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale, ha in programma l’audizione di Roberto Viola, direttore generale alla Direzione Generale delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie, sull’intelligenza artificiale.

Nell’Istituto Santa Maria in Aquiro, presentazione del libro “La vecchia signora narcisista – Il Parlamento della prima Repubblica”, di Giancarla Codrignani. Parteciperanno Giuseppe Gargani, Franco Bassanini, Anna Maria Carloni.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste all’avvio della demolizione dei sostegni elettrici in viale Ventimiglia, intervento realizzato da Terna. Successivamente, Gualtieri presenterà il ritrovamento degli antichi argini del Tevere nell’ambito dei lavori di realizzazione del Parco d’Affaccio “Oasi Ponte Milvio”, a piazzale di Ponte Milvio.

A Roma dal 5 al 7 giugno nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano nascerà un progetto culturale nuovo, che guarda al futuro cercando e costruendo le basi creative per il domani nel presente. È “Idee per il futuro, nel cuore di Roma”, organizzato da Camera di Commercio di Roma con il patrocinio del Ministero della Cultura. Si tratta di incontri studiati per immaginare il tempo che verrà dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo, culturale, con ospiti internazionali e italiani: il premio Nobel Giorgio Parisi, l’ex sindaco di New York Bill De Blasio, la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, la direttrice dei Musei Vaticani Barbata Jatta, l’opinion leader tecnologico David Orban, il fondatore della guida Lonely Planet Tony Wheeler, il musicista Giovanni Caccamo, l’attrice Valeria Solarino, Amara e Simone Cristicchi tra voce e chitarra.

Quali competenze e quali tutele per gli operatori dell’informazione e della comunicazione? Se ne discuterà nella seconda edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio, in programma a Roma lunedì 3 giugno nella Protomoteca del Campidoglio. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta degli uffici stampa dell’Associazione Stampa Romana in collaborazione con l’Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale e Roma Capitale, è rivolta a tutto coloro che operano nell’ambito degli uffici stampa e della comunicazione. Da segnalare la sessione dedicata a “Gli uffici stampa e gli uffici comunicazione nel settore privato”, che sarà introdotta dalla vicepresidente della Consulta degli Uffici Stampa dell’Associazione Stampa Romana, e direttore media relations Utopia, Gaia De Scalzi.