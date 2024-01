Nella sala della Protomoteca del Campidoglio l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor accoglie il feretro di Sandra Milo. A seguire, apertura al pubblico della camera ardente.

A Roma nella sede Ance – Associazione nazionale costruttori edili, presentazione dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni. Tutti i dati, le analisi e le prospettive per il settore dell’edilizia, dopo la fine del Superbonus e nel pieno del Pnrr, saranno commentati da alcuni esponenti dei principali partiti di maggioranza e opposizione: Alessandro Cattaneo, Luigi Marattin, Antonio Misiani, Marco Osnato e Mario Turco.

Oggi a Montecitorio nella sala della Regina presentazione del libro “Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute” di Roberto Speranza. Aprirà l’incontro la vicepresidente della Camera Anna Ascani. Con l’autore ne discuteranno Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Modererà Lucia Annunziata.

A Roma l’assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli interverrà all’inaugurazione della nuova sede di Accenture a Roma, a Palazzo Marignoli.

Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida presenta la campagna di promozione della frutta in guscio italiana, con il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

Nella chiesa romana di San Salvatore in Lauro trigesimo di Paolo Graldi, già direttore del quotidiano Il Messaggero.

Nella Casa della Memoria e della Storia “Dialogo su Simone Weil”, organizzato da Biblioteche di Roma, con la regista Liliana Cavani, Giuseppe Giannotti vicedirettore Rai Cultura, Bianca Cimiotta Lami vice presidente Fiap.

Il 3 febbraio l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia organizza, in collaborazione con la Fondazione Claudio Abbado, la giornata “Dirigere il futuro. Claudio Abbado tra utopia e realtà”, in occasione del decennale della scomparsa del Maestro. L’evento avrà luogo presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Nell’anno del bicentenario della sua fondazione, il Museo Egizio approda per la prima volta al cinema con “Uomini e dei. Le meraviglie del Museo Egizio”, il film evento che arriverà nelle sale italiane solo per due giorni, il 12 e 13 marzo. Prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky in collaborazione con il Museo Egizio e diretto da Michele Mally, che firma il soggetto con Matteo Moneta, autore della sceneggiatura, il film vede la partecipazione straordinaria di Jeremy Irons. Con oltre un milione di visitatori nel 2023, il Museo Egizio è il più antico al mondo dedicato alla civiltà degli antichi Egizi. Reperti, studi scientifici e il dietro le quinte del Museo sono narrati in maniera corale non solo dalla presidente del Museo, Evelina Christillin, e dal direttore Christian Greco, ma anche da alcuni dei curatori del Museo come Cédric Gobeil, Beppe Moiso, Susanne Töpfer, Paolo Del Vesco, Federico Poole, Johannes Auenmüller, Enrico Ferraris, Alessia Fassone, Tommaso Montonati.