A Montecitorio, nella sala della Regina, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione della relazione di Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Subito dopo, nella sala del Cavaliere, Fontana incontra il presidente del Consiglio dei Rappresentanti del Regno del Bahrein, Ahmed bin Salman Al Musallam.

A Roma, “Rai celebra i 25 anni di Rai Cinema”, programmazione speciale per il grande cinema in onda sulle reti Rai per tutta l’estate. Con Paolo Del Brocco, a.d. Rai Cinema; Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie Tv.

A Roma, nella sede di Confindustria, sala Pininfarina, evento di chiusura del triennio di Ricerca di Sistema 2022-2024 dal titolo “Energia, ricerca, innovazione. Analisi del triennio 2022-2024 e sguardo alle prospettive di sviluppo”, organizzato da Rse. Con Francesco De Santis, vicepresidente per la Ricerca e lo Sviluppo di Confindustria; Carlo Alberto Giusti, presidente Rse; Stefania Crotta, d.g. Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Rosalinde Van der Vlies, direttrice della Direzione Generale per l’Energia della Commissione Europea; Stefano Besseghini, presidente Arera; Eleonora Petrolati, responsabile Area Programmi di Ricerca di Csea – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali; Claudio Cherbaucich, responsabile della Funzione “Sviluppo, Comunicazione e Valorizzazione” di Rse. La chiusura del convegno sarà dedicata a un dialogo aperto tra mondo politico, industriale e della ricerca sul futuro del settore energetico e riflessioni condivise sullo stato dell’arte e sui possibili sviluppi del nucleare in Italia. Il confronto vedrà protagonisti il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, l’a.d. di Rse Franco Cotana e Aurelio Regina, delegato per l’Energia del presidente di Confindustria, e sarà l’occasione per approfondire il potenziale ruolo della ricerca nello sviluppo di nuove tecnologie e di filiere di settore.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha una giornata piena di appuntamenti. Comincia intervenendo all’inaugurazione della nuova struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati dell’Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi, nella ricorrenza della Giornata Mondiale del Rifugiato. Subito dopo visita, insieme al questore di Roma Roberto Massucci, la sala operativa “Smart Police Support” di Roma Capitale. Nel pomeriggio inaugura il Giardino Modesto di Veglia e il Parco d’affaccio sul Tevere “Foro Italico”, alla torretta di Ponte Milvio.

A Roma, nell’Acquario di piazza Manfredo Fanti, appuntamento con “Il Verde e il Blu Festival”, l’evento di riferimento sui temi legati alla sostenibilità e all’innovazione digitale promosso dalla multinazionale di consulenza Bip. Con Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Donato Iacovone, presidente Bip; Elena Grech, vicedirettrice della rappresentanza della Commissione Ue. Ricordando che “la trasformazione sostenibile non è solo un obiettivo, ma un imperativo per un futuro equo e prospero per le generazioni a venire”, come ha detto Francis McDowell.

A Roma, a Villa Borghese, nel Museo Pietro Canonica, torna visibile al pubblico, dopo un delicato intervento di restauro, l’armatura del Samurai giapponese. L’importante opera, composta di parti databili tra l’ultimo quarto del Seicento e la metà dell’Ottocento, fa parte della raccolta di oggetti d’arte e cimeli che Pietro Canonica (Moncalieri, 1869-Roma, 1959) riunì nell’arco della sua vita, e che insieme alle sculture da lui realizzate è parte integrante della ricca e variegata collezione del museo, tra i pochissimi in Italia a conservare simili manufatti dell’arte giapponese. Si tratta infatti di un’armatura completa, costituita da diverse parti per coprire tutto il corpo: dall’elmo con due prominenze bronzee divaricate ad angolo acuto, fino agli schinieri (le protezioni della gamba) in lastre di ferro e alle scarpe in cuoio. I lavori di restauro, svolti tra luglio e dicembre dello scorso anno, hanno richiesto un articolato percorso di ricerca e progettazione che ha consentito alla Sovrintendenza Capitolina di misurarsi con un complesso intervento conservativo su un oggetto tanto prezioso quanto raro.

Il restauro ha infatti interessato un manufatto polimaterico composto da elementi in metallo, cuoio, osso, legno, seta, lino e lacca urushi, gravemente compromessi da decenni di esposizione, da un supporto non idoneo e da interventi manutentivi impropri. Data l’unicità dell’oggetto e la scarsità di restauri su simili corredi in Italia, l’operazione ha richiesto una lunga fase di studio preliminare e di confronto con importanti istituzioni specializzate nella conservazione di armature orientali: tra queste, l’Armeria Reale di Torino, il Museo Stibbert di Firenze, il Museo d’Arte Orientale di Venezia e il Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” di Roma. L’intervento conservativo ha consentito di ampliare le conoscenze sull’armatura: sono emerse infatti novità significative, tra cui la firma dell’autore Yoshinaga all’interno dell’elmo e l’iscrizione sul mento della maschera che rimanda alla celebre scuola di forgiatura Myōchin e ne attesta l’alta qualità esecutiva.

La Fondazione Marisa Bellisario premia anche quest’anno le imprese virtuose, assegnando loro il “Premio “Women Empowerment Company“. La commissione è guidata da Gianni Letta e dalla presidente della Fondazione Bellisario Lella Golfo. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, presso il Parco archeologico del Colosseo, il 27 giugno, e andrà in onda su RaiUno. Per il Premio Marisa Bellisario – “Donne che fanno la differenza”, tra le Mele d’Oro 2025, un riconoscimento anche a suor Anna Monia Alfieri, legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, per il suo impegno a favore della libertà di scelta educativa per le famiglie. Così ha commentato: “Per me, che vivo l’impegno quotidiano come una missione a servizio dei giovani e della società, ricevere la Mela d’Oro significa soprattutto avere un’opportunità: portare all’attenzione pubblica il tema della libertà di scelta educativa”.

Boom di vendite per le vetture di seconda mano. E Auto1 Group, la principale piattaforma in Europa per la compravendita di auto usate, annuncia la creazione di 2mila nuovi posti di lavoro in tutta il continente. Oltre 300 opportunità saranno disponibili in Italia, le altre verranno aperte in Germania, Francia, Spagna, Austria e Belgio. Silvano Soloperto, vicepresidente Italy di Auto1 Group, sottolinea che “nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo consolidato la nostra presenza in Italia. Non solo stiamo rispondendo alla crescente domanda dei nostri prodotti e servizi, ma stiamo anche delineando concretamente il futuro del nostro team e dell’intera industry”.

Sébastien Guigues, attuale d.g. Renault in Spagna, è stato nominato d.g. in Italia e direttore Paese Renault Group Italia, secondo mercato del gruppo. Lavorerà sotto la responsabilità di Ivan Segal, direttore Vendite e Operazioni Mondo della marca Renault. Sostituirà Raffaele Fusilli che ha deciso di lasciare l’azienda per motivi personali. Guigues vanta 24 anni di esperienza nell’industria automotive, di cui 20 nel Gruppo Volkswagen (Volkswagen, Seat e Cupra), dove ha ricoperto ruoli direttivi nei settori finanza, vendite e marketing in Francia e Spagna, ma si è anche occupato dei mercati italiano e portoghese dalla sede di Seat. Dal 2017 al 2021, è stato ceo di Seat e Cupra Francia. Nel 2021, è entrato in Renault Group come managing director delle Marche Renault e Alpine in Spagna. Ha implementato il piano strategico Renaulution e guidato una crescita significativa dell’attività sul mercato spagnolo, portando la marca Renault dal quinto posto nel 2021 alla leadership nel 2025. Guigues si è laureato alla Kedge Business School e ha conseguito una laurea in Business Administration and Management presso l’Università di Valencia in Spagna.