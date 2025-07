A Civitavecchia, Forte Michelangelo, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana partecipa al 160° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, svolge l’audizione in videoconferenza dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il sottosegretario Lucia Borgonzoni hanno incontrato un’ampia rappresentanza di associazioni del mondo del Cinema e Audiovisivo. Obiettivo del confronto, individuare e risolvere le necessità produttive e di lavoro di tutta la filiera, che resta un settore centrale e strategico nelle politiche del Ministero. Da parte di tutte le associazioni c’è stato apprezzamento per la riforma del Tax Credit Cinema, volta a riportare la fruizione dei contributi in un regime di rigorosa legalità. Il Ministero ha preso atto di tutte le urgenze rappresentate, tra cui tempi certi sui decreti direttoriali, assicurando una collaborazione immediata ed efficace. A partire dal mese di settembre si è concordato di organizzare una serie di tavoli tematici specifici per il settore.

Alla Camera dei Deputati, incontro su “Innovazione nella P.A. – Il motore della modernizzazione del Paese”. Con Alberto Gusmeroli, presidente commissione Attività produttive della Camera; Mario Nobile, direttore generale Agenzia per l’Italia digitale; Domenico Casalino, senior Public Sector Advisor-Strategy, Ict & Procurement; Mario Mafredoni, director sales South Europe, Juniper Networks; Francesco Procaccini, capo reparto Ict-Reparto Informatica Cyber e Telecomunicazioni dello Stato Maggiore della Difesa; Mauro Minenna, direttore generale Aci Informatica; Massimiliano De Carolis, ceo Sirti Digital Solutions; Alessandro Bacci, direttore della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Ministero dell’Economia e Finanze.

Al Senato della Repubblica, presentazione del disegno di legge “delega al governo per l’istituzione delle comunità estive e misure di sostegno per le famiglie”. Con la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, componente della commissione Infanzia e adolescenza; Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati; Antonio Affinita, direttore generale Moige; Angelica Krystle Donati, presidente Ance Giovani.

Al Cnel, presentazione del “Manuale sul Dumping Contrattuale nei Pubblici Esercizi”. Con Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Renato Brunetta, presidente Cnel; Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe.

A Mantova, Palazzo Ducale, “Primo Simposio del Melone Mantovano Igp”, organizzato dal consorzio di valorizzazione. Fino al 24 luglio.

Fausto Belliscioni è il nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli attuari (Cona). La sua nomina è stata votata all’unanimità dal consiglio, insediatosi questo luglio a seguito delle elezioni che si erano tenute il 19 e 20 maggio scorsi. La riunione di insediamento è stata posticipata a seguito della morte improvvisa di uno dei consiglieri, Mario Ziantoni. La figura di Ziantoni, molto stimato nel mondo attuariale per la dedizione e la competenza, è stata ricordata dal neo presidente e dai consiglieri. All’unanimità sono state approvate dal nuovo Consiglio anche le nomine di Gian Paolo Clemente a Segretario e di Giovanna Biancofiore a Tesoriere. Del Cona fanno parte, oltre a Belliscioni, Clemente e Biancofiore, Michela Berrichillo, Roberta D’Ascenzi, Francesco Foppa Pedretti, Fabio Grasso, Gentiana Kodraliu, Marina Migliorisi, Nicola Sellino, Tiziana Valente.

Grandi restauri a Torino. L’Armeria Reale, con 900mila euro di finanziamenti Pnrr, è oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica e manutenzione volto al suo efficientamento, oltre a quello delle adiacenti sale del Medagliere e della Rotonda. In particolare, si migliorerà il comfort ambientale grazie all’introduzione del raffrescamento estivo, elemento che consente al contempo di garantire condizioni climatiche maggiormente idonee alla conservazione dei beni mobili esposti; si valorizzeranno le collezioni e l’architettura in virtù di un nuovo e più efficiente sistema di illuminazione ambientale; si ottimizzeranno le condizioni conservative dell’involucro architettonico, attraverso la riduzione delle radiazioni Uv e Ir nell’ambiente mediante l’applicazione di pellicole antisolari basso-emissive alle finestre. Per garantire un’adeguata accessibilità del patrimonio in deposito dell’Armeria Reale, nonché un corretto luogo di conservazione del materiale non esposto (oltre 4mila oggetti, per lo più inediti), sono stati individuati due locali al settimo e ultimo piano della Torre Ormea di Palazzo Reale, favorendo percorsi di studio e ricerca e di visita per il pubblico, con accompagnamento. Grazie a un nuovo finanziamento arriveranno scaffalature e cassettiere per abiti e tessuti storici, griglie mobili per lance e fucili, con una postazione di lavoro per i fotografi.

Una settimana di grande danza e spettacoli d’opera con le più affermate stelle internazionali: ecco quanto offre il 102° Arena di Verona Opera Festival dal 22 al 27 luglio. Si comincia con la doppia data di Roberto Bolle and Friends, format di successo con l’étoile della Scala e nove artisti, tra cui Diodato, per un programma trasversale e indimenticabile. Il 24 luglio si riconferma il cast di Nabucco accolto con ovazioni per Anna Netrebko, al debutto italiano nella parte, mentre cambiano i cast per La Traviata il 25 luglio, Carmen il 26, Aida il 27 con la coppia in scena e nella vita Alagna-Kurzak.

Il 24 luglio, in occasione del “Tequila Day 2025”, Compagnia dei Caraibi celebra l’eccellenza del tequila artigianale con due distillati unici: Komos e Ocho. Simbolo dell’instancabile ricerca e curiosità per i prodotti dalle storie più interessanti e particolari, le tequile Komos e Ocho sono un omaggio alla cultura dell’agave e alla sua straordinaria varietà di espressioni. Due mondi distinti che nascono dalla stessa cultura: la raffinata ispirazione di Komos, con il suo stile, con un liquido pregiato ottenuto tramite l’invecchiamento in botti di vino, e l’approccio artigianale di Ocho, il primo tequila “single estate” al mondo, profondamente radicato nel territorio, che classifica i propri prodotti come viene fatto per i vini dei terroir più prestigiosi. Due racconti dell’anima del Messico attraverso il distillato che più lo rappresenta e la sua materia prima, l’agave blu. Da una parte con un progetto firmato dal master sommelier Richard Betts, dall’altra grazie all’incontro tra la storica famiglia Camarena e Tomas Estes, figura chiave nella diffusione del tequila nel mondo.

Nel Castello di Postignano, in provincia di Perugia, sabato 2 agosto, vernissage della mostra di fotografia di Alessandra Calò dal titolo “Atlante naturale”, a cura di Arianna Catania. L’esposizione, nell’ambito della manifestazione culturale “Un Castello all’orizzonte” che si svolge al borgo umbro restaurato, potrà essere visitata fino al 3 novembre prossimo. Sono fiori, rami, foglie, destinati a essere trasportati via del vento, archetipo di abbandono e malinconia. Ma per Calò questi frammenti sono tesori. Li osserva, li raccoglie, li cura come se fossero figli, gioielli, reperti di passato che non dev’essere perduto, archeologia, memoria. In ogni frammento di natura si conserva il codice di un viaggio solitario, l’ombra di una vita che si spegne, eppure destinata a rinascere. Nelle foglie morte c’è la sostanza dei cicli del tempo, la narrazione di stagioni precedenti. L’albero è il luogo magico che segna lo scorrere delle stagioni, custode dell’armonia fra uomo e natura. Il silenzio della vita vegetale che si spegne sussurra una storia, a chi vuole ascoltarla. Si scopre così che il viaggio di una foglia è come quello di un uomo, le venature dell’una, come i nervi dell’altro: tracciano una mappa, un diario di viaggio in cui cercare il proprio percorso.