Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana a Montecitorio, nella sala della Regina, alla presentazione della pubblicazione dei discorsi politici e parlamentari di Gerardo Bianco. A seguire, a piazza della Repubblica, nel villaggio “Agricoltura è”, al convegno “Agricoltura è ricerca, innovazione e futuro”. Nel pomeriggio, a Montecitorio, nella sala del Cavaliere, è in programma un incontro con il ministro degli Affari esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos. E dopo, nell’aula dei Gruppi Parlamentari, alla proiezione del documentario “Federico Faggin, l’uomo che vide il futuro”.

A Roma il sindaco Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione dei nuovi spazi del pronto soccorso “Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli”.

Venerdì si svolge “Studiare al Museo/Studiare il Museo”, quinta edizione della giornata di studi online organizzata ogni anno in primavera da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. “Studiare al Museo/Studiare il Museo”, a cura di Elisabetta Barisoni, dirigente Area Musei della Fondazione Musei Civici di Venezia, ed Emma Zanella, direttrice del Maga, si propone come un’occasione di riflessione sui profondi cambiamenti che stanno interessando i musei d’arte contemporanea, la loro missione e le modalità operative nel contesto attuale.

A Milano il Museo Poldi Pezzoli apre la stagione espositiva del 2025 con la mostra “La seduzione del colore. Andrea Solario e il Rinascimento tra Italia e Francia”, in programma da oggi al 30 giugno, celebrando, con la prima esposizione monografica, Andrea Solario (1470 c. ‐ 1524), protagonista del momento più glorioso dell’arte milanese e sforzesca, immediatamente successivo all’arrivo di Leonardo da Vinci a Milano.

A Roma, a Palazzo Piacentini, Anima Confindustria, con il patrocinio della Giornata del Made in Italy, presenta “Il Manifesto della Meccanica 2025” al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

A Roma, Auditorim Parco della Musica, un vero e proprio “lessico familiare” fatto di note e suoni lega la violinista Viktoria Mullova e il bassista Misha Mullov-Abbado, madre e figlio, provenienti da due mondi musicali apparentemente diversi, ma che si incontrano e si intrecciano alla perfezione nel programma musicale Music we love, la cui esecuzione è prevista nella serata di oggi, mercoledì, nella sala Sinopoli. Il programma musicale prevede l’accostamento di brani accomunati da una grande varietà di stili e di caratteri, da un sound contemporaneo si stampo minimalista allo swing, al jazz più tradizionale o alle atmosfere brasiliane legate alla samba, fino a una certa prossimità con la musica classica. Misha Mullov-Abbdado descrive il programma spiegando che «contiene pezzi ugualmente improntati alla varietà, ma il suono generale è uniforme, dato che soltanto due sono gli strumenti coinvolti, il mio contrabbasso e il violino di mamma». Assieme alla madre, è infatti riuscito a coniugare tradizione e innovazione musicale, dando vita a un progetto unico nel suo genere.

Nasce “Roma Food Tour”, una guida gastronomica essenziale per scoprire la Capitale dal suo lato più goloso. Sono circa cento gli indirizzi di qualità proposti, per tutte le tasche, in grado di rappresentare la tradizione enogastronomica romana, raccontati in schede pratiche e facili da consultare: a partire dalle informazioni utili, fino a immagini, illustrazioni e consigli sul piatto forte o la specialità di ogni insegna. L’impostazione delle schede è user-friendly, perché lascia ampio spazio alla personalizzazione con i commenti, le valutazioni dei locali visitati e una curiosa “orecchia” colorata a piè di pagina per segnare gli indirizzi da sottoporre all’attenzione. Suddivisa per quartieri per una facile navigazione della città, con testi disponibili in italiano e in inglese. Oltre alle schede, la guida include una sezione dedicata ai “sapori romani”. Per l’editore di Topic, Marco Bolasco, “questa è la guida dei consigli agli amici, pochi ma buoni, che non seguono canoni gourmet ma che soddisfano reali desideri di star bene in convivialità. Posti semplici, che di sicuro piacciono ai giovani e che sono quelli che meglio rappresentano una città che ha fatto del cibo uno dei suoi punti di forza. Fatta di mangiare di strada, spuntini veloci, tavole informali e belle atmosfere”.

Aperture straordinarie, nel fine settimana e con l’estensione degli orari di ingresso, per la mostra “Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo”, in corso fino al 4 maggio 2025 al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Da sabato 29 marzo fino alla chiusura, l’esposizione rimarrà aperta fino alle 22, con ultimo ingresso previsto alle ore 21, nelle seguenti giornate di venerdì 4 aprile, sabato 5 aprile, venerdì 11 aprile, sabato 12 aprile, venerdì 18 aprile, sabato 19 aprile, domenica 20 aprile, venerdì 25 aprile, sabato 26 aprile; venerdì 2 maggio, sabato 3 maggio, domenica 4 maggio. La mostra sarà aperta in via eccezionale anche lunedì 21 aprile in occasione di Pasquetta. L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è curata da Ilaria Miarelli Mariani, direttrice della Direzione Musei Civici Sovrintendenza Capitolina, e Raffaella Morselli, Sapienza Università di Roma, con la collaborazione di Ilaria Arcangeli, Università di Chieti Gabriele D’Annunzio. Organizzazione Zètema Progetto Cultura. Catalogo Officina Libraria.

A Roma, per la Pasqua nell’anno del Giubileo non poteva mancare “Jesus Christ Superstar”, il titolo più famoso tra le opere rock, in scena dal 17 aprile al Teatro Sistina nella storica versione in lingua originale di Massimo Romeo Piparo. Prodotto dalla PeepArrow Entertainment, lo spettacolo, in inglese, con l’orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello, vedrà sul palco un cast con Luca Gaudiano nel ruolo di Gesù, Beatrice Baldaccini come Maria Maddalena, Feisal Bonciani come Giuda, e un ricco cast di artisti tra ballerini, acrobati, trampolieri e mangiafuoco.