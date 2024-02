A Bruxelles riunione informale dell’Ecofin, con il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il presidente della Bce Christine Lagarde.

A Milano “lecture” di Isabel Schnabel, comitato esecutivo Bce, dal titolo “Has the fight against inflation been won?”, organizzato dal Centro Baffi e dall’Institute for European Policymaking @Bocconi University.

È Monica Bellucci la ‘Protagonista dell’anno’ nei Documentari 2024, premiata dai giornalisti cinematografici per l’interpretazione intensa di Maria Callas: lettere e memorie diretto da Tom Volf e Yannis Dimolitsas. Il direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani lo annuncia alla vigilia della premiazione dei Nastri d’Argento per i Documentari 2024 che saranno consegnati, con i premi speciali, a Roma, lunedì 26 febbraio al Cinema Barberini.

Da sabato 9 marzo e fino al mese di agosto Arturo Brachetti torna a grande richiesta per 85 speciali repliche con “Solo the Legend of quick change”, one man show del più grande trasformista al mondo che raggiunge la settima edizione, dopo più di 720mila spettatori, 600 repliche, 140 teatri visitati in Italia ed Europa, circa 12mila foto con il pubblico dopo lo spettacolo e innumerevoli sold out e standing ovation. La settima stagione si aprirà a Fabriano per concludersi a Torino per un totale di 41 spettacoli in Italia. A seguire Brachetti si sposterà a Barcellona e a Edimburgo, ospite dell’Edinburgh Fringe Festival, uno dei più autorevoli palcoscenici internazionali. In “Solo” protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 65 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica , attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

Gli spazi del Gallery Hotel Art della Lungarno Collection, Famiglia Ferragamo, a Firenze ospitano la mostra A burning fire, un progetto di Numero Cromatico a cura di Valentina Ciarallo fino al 17 marzo. Per la prima volta a Firenze, Numero Cromatico porta alcune nuove produzioni capaci di stimolare attivamente la percezione dal punto di vista tattile e cognitivo. Arazzi contemporanei su cui si stagliano poesie d’amore generate da I.L.Y., acronimo di I Love You, intelligenza artificiale creata dal collettivo. Le frasi poetiche elaborate da input linguistici e materializzate su texture di tessuto colorato aprono una riflessione sull’interazione tra intelligenza umana e artificiale e la conseguente sfida progressiva della tecnologia.

Ivaci – Istituto Valorizzazione Aceti e Condimenti Italiani, guidato da Patrizia Marchi, annuncia l’istituzione della prima Giornata Nazionale dedicata all’Aceto Balsamico di Modena, che si svolgerà il prossimo 25 marzo. Sotto l’alto patrocinio dei ministeri dell’Agricoltura e della Cultura, dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e di Ice Agenzia, che ne hanno condiviso i valori fondanti e di appartenenza, Ivaci ha scelto questo giorno per onorare e diffondere la conoscenza di uno dei prodotti Italiani più apprezzati al mondo.