Al Quirinale, riunione del Consiglio Supremo di Difesa, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Montecitorio, nella sala del Cavaliere, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il presidente dell’Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Afrim Gashi.

Alla Camera dei Deputati, la commissione Attività Produttive ha in programma le audizioni di Volkswagen Group Italia, Bosch Italia, Brembo, Dumarey Automotive Italia e Fagioli sulle comunicazioni Ue per il piano azione per il settore auto e la decarbonizzazione delle flotte aziendali.

A Roma, al Circo Massimo, il sindaco Roberto Gualtieri inaugura il Villaggio della Salute della Donna – XXVI edizione Race for the Cure. Subito dopo, in Campidoglio, presenta “Roma Summer Fest 2025”, la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma.

A Benevento, cerimonia di inaugurazione della nuova sede Confindustria Benevento-Ance. Con Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

A Roma, Galleria Borghese e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea annunciano una nuova collaborazione dedicata ad Antonio Canova, offrendo al pubblico un’opportunità esclusiva per approfondire la conoscenza del grande maestro del Neoclassicismo. L’iniziativa, che collega in un percorso ideale i due Musei attraverso il Parco di Villa Borghese, prevede per i possessori del biglietto della Galleria Borghese uno sconto sul biglietto di ingresso alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, valido nella stessa giornata. È inoltre prevista la proiezione speciale del documentario “Canova” del 2018, di Francesco Invernizzi, con Vittorio Sgarbi e Mario Guderzo, in programma il 28 maggio nella Casa del Cinema. Sempre nella cornice dell’iniziativa, si terrà un seminario di approfondimento sull’arte figurativa conservata presso le due istituzioni, in una data in via di definizione.

A Roma, alla Fondazione Besso, il 9 maggio, appuntamento con “Dieci anni dopo. Riflessioni sparse sulla ‘riforma’ Franceschini”, a cura di Pier Giovanni Guzzo, con Emanuele Greco, Francesco Erbani e Irene Berlingò. In dieci saggi, più una premessa, diversi protagonisti della cultura italiana riflettono sui dieci anni trascorsi dall’applicazione della cosiddetta riforma voluta dall’ex ministro Dario Franceschini. “Come argomentato dagli autori, questa ha avuto pesanti ripercussioni negative sia all’interno della struttura ministeriale sia nella gestione dei beni culturali territoriali e museali”, si legge nella presentazione dell’incontro.

Un pozzo di-vino: è il caveau dedicato ai tesori dell’enologia mondiale ideato da Massimo Ferragamo a Rosewood Castiglion del Bosco, in Val d’Orcia. Così il ristorante Campo del Drago, due stelle Michelin, vanta una novità destinata a conquistare i sensi: la Cantinetta Privata di Massimo. Il progetto è nato dalla visione di Massimo Ferragamo che con la moglie Chiara, che dal 2003 al 2022 ha portato l’intera proprietà situata nel cuore della Val D’Orcia, patrimonio dell’umanità Unesco, e la cantina vinicola di Castiglion del Bosco, tra i più rinomati al mondo. L’antico pozzo adiacente alla sala del ristorante è stato trasformato in un caveau dedicato ai tesori dell’enologia mondiale. Al centro della collezione spicca la verticale completa di Castiglion del Bosco, un viaggio unico attraverso le annate storiche della tenuta. Accanto a questa, oltre 90 produttori di Brunello di Montalcino, ciascuno scelto con cura per rappresentare l’eccellenza e la diversità di un territorio leggendario.

La cantinetta ospita autentici tesori: annate introvabili e bottiglie iconiche come Sassicaia, Solaia, Tignanello e Masseto, raccolte nel corso degli anni con passione e dedizione, oggi finalmente riunite in un’unica, straordinaria collezione. Completano la selezione i grandi nomi dell’enologia italiana, insieme a Champagne d’autore, rari Bordeaux e prestigiose etichette dalla Borgogna, tutte accuratamente selezionate per offrire agli ospiti un’esperienza di degustazione indimenticabile. Con il ristorante Campo del Drago, guidato dall’executive chef Matteo Temperini, che propone piatti nati dalle materie prime dell’orto biologico della tenuta, a pochi passi dalla cucina. Castiglion del Bosco è una tenuta di più di 2mila ettari, con le antiche rovine del castello, una chiesa medievale del XIV secolo ed il borgo, il villaggio che oggi costituisce il cuore pulsante del resort gestito da Rosewood Hotels & Resorts, nel quale sorgono 42 suite, abbracciate dalla campagna senese ed in mezzo alla quale sono inserite le 11 ville della proprietà.

A Roma, nel quartiere Salario Nomentano, è stato inaugurato il primo negozio a insegna “Milos Greek Food”, nuovo brand italiano di ristorazione veloce ispirato ai sapori autentici del food greco. Il progetto nasce da un lavoro congiunto tra i team di Spoon Brands e Yousef Sharafi uniti nella Milos Holding il cui 51% appartiene a “Spoon Brands”, condotta da Marco Beretta e il 49% a Yousef Sharafi, proprietario anche della catena “La Cannoleria Siciliana”. L’obiettivo di “Milos Greek Food”, primo progetto di Milos Holding che ha allo studio anche altre idee retail, è divenire la prima catena nazionale di street food greco di qualità con aperture anche in altre città oltre Roma. Il progetto prevede un importante piano di espansione su scala nazionale: per il 2025 sono previste 3 aperture su Roma sia su strada che in Centri commerciali ed entro il 2026 sono previsti altri 10 nuovi store diretti. Le città coinvolte saranno principalmente Roma e Milano, con aperture mirate anche in altri capoluoghi italiani a vocazione cosmopolita. L’intero piano quinquennale prevede investimenti superiori a 15 milioni di euro, con significative ricadute occupazionali giovanili. In previsione, oltre 400 nuovi posti di lavoro. A questo proposito Milos si pone come obiettivo la valorizzazione di talenti locali con l’intento di formare nuove professionalità nel mondo del food retail.

Il modello di sviluppo sarà misto: in una prima fase gestione di store diretti, per poi proseguire con aperture in franchising grazie alla sinergia con imprenditori già affiliati ai brand del Gruppo Spoon. “Vogliamo proporre un’esperienza che sia accessibile, veloce e profondamente autentica. Milos non è solo cibo, è un viaggio nel cuore della Grecia, pensato per chi intende, pur nella praticità, mangiare bene e sano”, hanno dichiarato Beretta e Sharafi. Milos Greek Food unisce il formato dinamico del fast food all’autenticità della cucina greca: gyros pita, souvlaki, insalate greche, tzatziki, moussaka express, yogurt con miele e noci e altre specialità realizzate con ingredienti importati direttamente dalla Grecia. Ogni punto vendita sarà caratterizzato da design tradizionale ispirato alle isole greche ma allo stesso tempo innovativo grazie alle tecnologie di cui tutti i negozi sono dotati: totem smart per ordini in loco, delivery veloce e “loyalty program”. Spoon Brands si propone con questo primo varo di divenire una piattaforma, interamente a capitali italiani, per sviluppare concept di “casual dining” e “fast food”, con modelli flessibili e scalabili. Oltre a Milos Greek Food, la holding di Spoon Brands è master franchisee in Italia di Kfc – Kentucky Fried Chicken.