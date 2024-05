A Roma, nel Centro Studi Americani, “Il dominio underwater; Italia, Europa e Stati Uniti tra geopolitica, risorse e sicurezza”, con Gianni De Gennaro presidente Centro Studi Americani, Nello Musumeci ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Lapo Pistelli director Public Affairs Eni, Pierroberto Folgiero amministratore delegato Fincantieri, Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

A Roma, nella sede del Consiglio Superiore della Magistratura, incontro sul tema “La magistratura e i social network”, con Fabio Pinelli vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Marcello Basilico presidente della sesta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, padre Paolo Benanti presidente della Commissione sull’intelligenza artificiale per l’informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coordina Antonio Preziosi direttore Tg2.

A Roma, a Palazzo Madama, presentazione del libro di Mario Caligiuri “Intolleranza come potere. Le strategie per il controllo della mente: un’analisi di intelligence”, con Luciano Violante presidente Fondazione Leonardo, e Ernesto Galli della Loggia.

All’Ara Pacis, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor presenta la “Notte dei Musei 2024”.

Sabato, a Roma, nell’Auditorium Conciliazione, “Prima i bambini: ieri, oggi, domani”, convegno nazionale in occasione dei 50 anni della Federazione Italiana Scuole Materne. Condurrà Loredana Bianchetti. Saluti istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Papa Francesco, di Roberto Gualtieri sindaco di Roma Capitale, e di Giampiero Redaelli presidente Fism Nazionale. Tra gli interventi in programma, sono da sottolineare quelli di Andrea Bobbio, Alessandro Rosina e Carlo Cottarelli.

Nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia di Tennis viene proposta una selezione delle opere della mostra “Fair Play” di Vittorio Pavoncello, artista oltre che autore e regista, esposte fino al prossimo 19 maggio presso la Federazione Italiana Tennis. Dieci dipinti olio su tela che appartengono alla mostra “Fair Play”, in corso alla Galleria Pavart di Roma, curata da Velia Littera e patrocinata dal Comune di Roma. Le opere di Pavoncello in mostra al Foro Italico rappresentano un’occasione significativa per raccontare il tennis in modo inedito, dando vita ad un nuovo linguaggio d’arte: come uno sport che va oltre la semplice competizione fisica mostrando tutta la complessità ed il valore umano di questa disciplina.

In occasione di Ortidea 2024, in programma il 18 e 19 maggio all’Orto Botanico di Roma, sarà presentato “Volo-Orto”, un nuovo e coinvolgente progetto di volontariato, ideato dall’Associazione Pandoracasanatura Aps in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma Università La Sapienza. Il progetto risponde alla crescente richiesta della cittadinanza di partecipare attivamente al movimento culturale del museo, istituendo una più robusta rete di volontari, per affiancare virtuosamente lo staff di ruolo nel conseguimento degli obiettivi istituzionali.