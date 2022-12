Dal cardinale Parolin alla Confesercenti, senza dimenticare Bettini￼

Palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, oggi ospita l’incontro “L’Europa e la guerra. Dallo spirito di Helsinki alle prospettive di pace”. Dopo i saluti introduttivi dell’ambasciatore Francesco Di Nitto e di Andrea Tornielli direttore editoriale dei media vaticani, prenderà la parola Matteo Luigi Napolitano dell’Università degli Studi del Molise, per un breve inquadramento storico sulla Conferenza di Helsinki. Interverrà il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. La seconda parte dell’incontro prevede una tavola rotonda, coordinata dal direttore di Limes Lucio Caracciolo, alla quale prenderanno parte Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità Sant’Egidio, Claudio Descalzi amministratore delegato di Eni e Monica Lugato, della Libera Università Maria SS. Assunta, Lumsa.

Le prospettive delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle prese con crisi dei consumi, caro bollette e inflazione record, e la Legge di bilancio varata dal Governo. Saranno questi i temi al centro dell’assemblea 2022 di Confesercenti, in programma nella mattinata di oggi, martedì 13 dicembre. L’evento sarà aperto dal saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da un videomessaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A seguire gli interventi in presenza del Mministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, del ministro del Turismo Daniela Santanchè e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. A chiudere l’assemblea, la relazione del presidente di Confesercenti Patrizia De Luise e l’intervento del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini.

Dopo la giornata vissuta in Campidoglio e gli appuntamenti di Velletri, nel Palazzo Comunale e Genzano, a Palazzo Cesarini Sforza, dove migliaia di visitatori hanno potuto ammirare i 40 pannelli e le gigantografie che ripercorrono la storia di Tommaso Maestrelli e delle imprese della Lazio del ’74, le iniziative, organizzate dal Comitato organizzatore del Centenario della nascita del Maestro (Lazio Ciclismo, Lazio Motociclismo, Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, e Lega dei Collezionisti) patrocinate e sostenute dalla Regione Lazio, si concluderanno, dal 14 al 21 dicembre, a Roma nell’Ice Park del Foro Italico. La mostra fotografica itinerante dell’epopea biancoceleste farà tappa all’interno del Villaggio Ice Christmas dove tutti i romani ed i tifosi laziali, gratuitamente, potranno tuffarsi nei ricordi e nella storia del club più antico della Capitale, attraverso immagini inedite che immortalano lo stesso Maestrelli e i giocatori del primo scudetto non solo sul campo di gioco ma anche durante gli allenamenti e in momenti di vita privata.

In occasione dei dieci anni della rivista Scenografia&Costume, oggi a Roma nello Spazio Europa, sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Asc – Associazione Italiana Scenografi Costumisti Arredatori organizza un convegno internazionale dal titolo “La magia del cinema dietro la macchina da presa – Profilo, caratteristiche e prospettive di scenografi, costumisti, arredatori e artigiani nell’ottica del decennale della rivista Scenografia&Costume”. Obiettivo del convegno e del progetto in generale è quello di fornire un contributo di ricerca, di dibattito culturale ed economico e di rilancio di un settore che rappresenta un’attività di rilevante interesse per la definizione dell’identità nazionale, culturale ed economica del nostro paese. L’evento, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission e la collaborazione di Cinecittà, ospiterà gli interventi di Lucia Borgonzoni sottosegretario alla Cultura, Francesco Rutelli presidente di Anica, Chiara Sbarigia presidente di Cinecittà, Piera Detassis presidente Accademia del Cinema Italiano-David di Donatello, Cristina Priarone direttore generale Roma Lazio Film Commission e presidente Italian Film Commission, Maximilian Lange presidente di Artscenico (European Federation for Production and Costume Design). La costumista Carla Poggioli è presidente Asc dal 2017.

Nel pomeriggio, a Roma, presso l’Associazione culturale Enrico Berlinguer, presentazione del libro di Goffredo Bettini, “A sinistra da capo”. Parteciperanno Marta Bonafoni, Lionello Cosentino, Stefano Fassina e Marco Follini.

Parole di Riccardo Felicetti, numero uno del Pastificio Felicetti e presidente dei pastai italiani Uif, Unione Italiana Food: «Abbiamo sempre saputo che un buon piatto di pasta rende le persone felici: la pasta viene eletta a cibo della felicità, o come piace dire a noi pastai, con il miglior rapporto felicità/prezzo».

Piero Mastroberardino, presidente Istituto Grandi Marchi: «Con instancabile lena e passione raccontiamo di giorno in giorno il vino italiano di alto pregio». La frase è stata pronunciata ieri a Roma, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera, in occasione della presentazione dell’indagine sul mercato enologico realizzata da Nomisma Wine Monitor per Igm, che riunisce 18 prestigiose realtà del vino italiano: Alois Lageder, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Argiolas, Ca’ del Bosco, Carpenè Malvolti, Col d’Orcia, Donnafugata, Jermann, Lungarotti, Marchesi Antinori, Masi, Michele Chiarlo, Mastroberardino, Pio Cesare, Rivera, Tasca d’Almerita, Tenuta San Guido e Umani Ronchi.