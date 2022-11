Oggi si parte con l’audizione del nuovo ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nella sala del Mappamondo della Camera dei Deputati, con le commissioni speciali riunite dei due rami del Parlamento, “ai fini dell’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) 2022 e della relativa Integrazione”.

Alle 10, a Palazzo dei Marescialli, via al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

Povertà energetica e solidarietà: per la Giornata mondiale dei poveri la Caritas di Roma presenta “Sguardi”, nuova collana editoriale. Oggi, mercoledì 9 novembre, nel pomeriggio, nella Sala “Ugo Poletti” del Vicariato di Roma interverranno Giustino Trincia con i curatori del quaderno e i responsabili dei Centri di ascolto parrocchiali. E verrà illustrata la campagna di solidarietà “bolletta sospesa”, una raccolta straordinaria di offerte da destinare al Fondo Famiglia della Caritas diocesana finalizzato proprio al sostegno delle persone e delle famiglie in maggiori difficoltà con le utenze di luce e gas. La povertà energetica, l’insieme di disagi e difficoltà la cui manifestazione più evidente è l’impossibilità di pagare le bollette della luce e del gas, non è un fenomeno nuovo. La novità, drammatica, sta nella crescita esponenziale delle persone e delle famiglie che vi sono coinvolte. Lo possono confermare le molte richieste di aiuto che giungono alle comunità parrocchiali della Diocesi di Roma. È un disagio che parte da lontano, dai primi anni del nuovo millennio e che, purtroppo, negli ultimi due anni con la pandemia prima e con la guerra in Ucraina poi ha assunto dimensioni che stanno scuotendo la consapevolezza del Paese e determinando gravi conseguenze sul piano economico, occupazionale e sociale. È questo il tema del primo numero del quaderno “Sguardi”, la collana editoriale promossa dalla Caritas di Roma come sussidio per l’animazione e strumento per guardare alla città con gli occhi e dal punto di vista dei poveri e delle persone più fragili. Il quaderno, dal titolo “Povertà energetica e solidarietà”, oltre a contenere i dati raccolti nei centri di ascolto parrocchiali e diocesani sulle persone assistite per questo tipo di problema, presenta anche degli spunti per incontri di approfondimento e proposte concrete a cui aderire.

Nella sede di Confedilizia, nella romana via Borgognona, alle 18, presentazione del libro: “Bomba a orologeria. L’autunno rovente della politica italiana”. di Daniele Capezzone. Saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia. Interverranno, oltre all’autore, Lorenzo Castellani politologo Università Luiss, e Stefano Folli.

Domani, giovedì, parte Excellence. Giunto alla sua nona edizione, nato come evento b2b in grado di far dialogare i vari settori dell’enogastronomia al fine di creare un circolo virtuoso di scambio economico culturale, Excellence 2022, il 10, l’11 e il 12 novembre 2022 dalle ore 10 alle 18 torna negli spazi di Roma Convention Center La Nuvola. Giuseppe Di Iorio, Andrea Pasqualucci, Mirko Di Mattia, Oliver Glowig, Massimo Viglietti, Dino De Bellis, William Anzidei, Giuseppe D’Alessio, Simone Maddaleni, Daniele Roppo, Alessandro Borgo e Matteo Militello saranno tra gli chef protagonisti degli show cooking in programma e avranno il compito di rappresentare, attraverso i loro piatti, il tema di questa edizione: la rigenerazione. “Ho sempre pensato a Excellence come a una piattaforma multicanale capace di creare sinergia e scambio, una fucina di idee che nascono dal confronto tra operatori e imprenditori dell’enogastronomia. Nella realtà odierna che ha visto cambiare gli attori, gli scenari e le modalità di pensare e operare nel lavoro secondo linee guida etico sostenibili, nessuna parola esprime al meglio questo fermento, se non rigenerazione. Sarà proprio la rigenerazione il perno sul quale ruoteranno le attività di questa ricca fiera congressuale”. Parole di Pietro Ciccotti, organizzatore e fondatore con il fratello Claudio del format.

Acquolina, locale gourmet situato nel cuore di Roma, nel 2009 conquistava la prima stella Michelin, il premio più ambito per ristoranti e chef. L’insegna romana affonda le sue radici all’interno dell’Hotel The First Arte, il primo dei tre boutique hotel (gli altri due sono The First Dolce e The First Musica) del gruppo The Pavilions Hotels e Resorts. Grazie a un dinamico lavoro di squadra e alla qualità che da sempre distingue questa realtà, arriva oggi l’ufficialità del nuovo traguardo raggiunto: la seconda stella Michelin. Questa la motivazione: «Il giovane chef propone una cucina dove tecnica e fantasia esaltano la materia prima in modo mai banale ma senza virtuosismi. Tra i menu degustazione […] domina il Mediterraneo con i suoi prodotti, i profumi e le sue tradizioni». Un premio che consolida un progetto fortemente voluto, soprattutto dalla proprietà e dal team, e che ha collocato Acquolina come un’insegna di altissimo livello nel panorama capitolino, con chef Daniele Lippi.