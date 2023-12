Oggi inizia la prima delle due giornate, presso l’Auditorium Consob di Roma in via Monteverdi, del Congresso Nazionale di Crittografia, organizzato dall’Associazione “De Componendis Cifris” (De Cifris) e Consob. Il congresso è suddiviso in quattro sessioni con l’obiettivo di presentare le più recenti scoperte e applicazioni della crittografia, inclusa la crittografia finanziaria e le sue applicazioni nel settore della finanza e dei mercati. Dopo i saluti di apertura da parte del presidente Consob Paolo Savona e del presidente De Cifris Massimiliano Sala, i rappresentanti istituzionali del Ministero della Difesa, della Guardia di Finanza e della Polizia Postale prenderanno parte a una tavola rotonda nella quale discuteranno gli impatti connessi all’uso crescente della crittografia. Nella seconda parte, il keynote di Massimo Giulietti darà una panoramica dello stato dell’arte sulla crittografia italiana. La prima parte della sessione scientifica del Congresso sarà aperta dal vincitore del premio Goedel Antoine Joux.

Oggi a Roma si svolge la tradizionale conferenza di fine anno di Eni.

A Roma, nei giardini di Castel Sant’Angelo, in una sala intitolata a Enrico Mattei, Fratelli d’Italia apre Atreju, con numerosi ministri, a cominciare del titolare del dicastero per le Autonomie Roberto Calderoli, e del Turismo Daniela Santanchè.

Questa sera a Pompei, nel Teatro Di Costanzo-Mattiello, concerto di Natale con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Spaio ha organizzato la kermesse “Pompei per Odessa”: il biglietto per assistere all’evento, al prezzo di 70 euro, contribuirà al progetto di ricostruzione della Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa.

Una location nascosta che apre al pubblico per la prima volta, vitigni autoctoni a rischio estinzione, storie di aziende che si tramandano l’arte della produzione enologica, formazione e inclusione per raccontare il vino in maniera differente. È tutto pronto nella Capitale per la prima edizione di Different Wine Festival, evento dedicato al panorama enologico nascosto d’Italia, dal 15 al 17 dicembre, nella sala delle Esposizioni del nuovo Acquario di Roma Mediterraneum all’Eur. Una proposta innovativa dedicata alla degustazione enogastronomica, con protagonista assoluto il vino, pilastro della cultura mediterranea. Realizzato con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio, la Different Wine, ideata da Valentina Fabbri e Mario Bauzullo, vuole essere punto di incontro mediano tra luoghi e viticolture d’Italia, da nord a sud: cantine indipendenti – in alcuni casi più note all’estero con export da record – che si offrono al pubblico e agli operatori per un viaggio enogastronomico alla scoperta di luoghi e colture inedite, raccontando tutto ciò che ruta intorno al mondo del vino. “Il mondo Different che vogliamo creare”, racconta la co-founder Valentina Fabbri, “non è solo degustazione, ma anche formazione e inclusione. Ci piace pensare che il mondo del vino sia accessibile a tutti, a chi sa bere con responsabilità e quindi chi sa degustare e non semplicemente deglutire, ma al tempo stesso vuole essere anche un’opportunità lavorativa e di crescita per chi ha delle difficoltà: la Different wine ha assegnato la prima borsa di studio ad uno studente con disabilità che quest’anno ha intrapreso il percorso formativo da sommelier”.