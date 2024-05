Oggi pomeriggio al Quirinale riunione del Consiglio Supremo di Difesa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Francofort, la Segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen riceve il dottorato onorario dalla Frankfurt School of Finance & Management.

Azimut Capital Management, società del gruppo Azimut, realtà indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese, quotata alla Borsa di Milano e presente in 18 Paesi del mondo, porta a Roma il roadshow dal titolo “Come avere il controllo dei propri investimenti: comportamenti e scenari di mercato”. L’evento, promosso dalla Rete di Financial Partner e Wealth Manager di Azimut Capital Management, è in programma per oggi nell’Auditorium della Tecnica, e vedrà la partecipazione per il global team del gruppo Azimut di Nicolò Bocchin, responsabile globale fixed income, Ramon Spano e Raffaella Sommariva, gestori senior. Sarà Ruggero Bertelli, professore dell’Università di Siena ed esperto di finanza comportamentale, a condurre l’incontro fornendo una prospettiva su come i comportamenti e le emozioni influenzino le scelte finanziarie degli individui.

Da oggi la Passeggiata del Gianicolo si arricchisce di una nuova presenza: il busto dedicato al garibaldino uruguaiano Andrès Aguyar, morto a Roma durante le ultime drammatiche fasi dell’assedio francese alla città e alla Repubblica Romana, il 30 giugno 1849. Il personaggio, un ex-schiavo liberato che si era unito a Garibaldi in Sud-America e ne era diventato il fido attendente, aveva suscitato una grande curiosità in Roma per essere l’ombra di Garibaldi, quasi la sua guardia del corpo personale, tanto da guadagnarsi il soprannome popolare di “Moro di Garibaldi”. A questo eroe delle gesta garibaldine, che si distinse particolarmente nella difesa della Repubblica Romana e che riposa al Gianicolo nella cripta-sacrario del Mausoleo Ossario Garibaldino, si è voluto tributare, per iniziativa dell’Associazione Roma Bpa – Mamma Roma e i suoi figli migliori, l’onore di essere presente nel Parco degli Eroi gianicolense, tramite l’apposizione del busto realizzato dallo scultore turco Isik Ozcelik.

Le scelte di investimento possono contribuire a mitigare i rischi di sostenibilità generando impatti positivi. Come classificare questi investimenti? Qual è la differenza fra investimenti “con impatto” e investimenti “per l’impatto”? E quale ruolo possono giocare le asset class illiquide in questo quadro? “Investimenti e impatto” è il titolo dell’evento organizzato da Bnp Paribas Asset Management, componente del Club dei Partners di Assoprevidenza, oggi pomeriggio presso l’Hotel Eden. Dopo l’introduzione di Marco Barbaro, General Manager di Bnp Paribas Asset Management Europe – Italian Branch, e di Andrew Douglas, Institutional Programs Manager, Center for Sustainable Finance and private Wealth at the University of Zurich, il programma prevede un focus sulle strategie sostenibili e a impatto a cura del Woodland Company Infrastructure Debt Team di Bnpp Am, quindi una tavola rotonda moderata da Claudio Kofler, amministratore delegato di Nummus.

Oggi l’Arciconfraternita Santa Maria Odigitria dei Siciliani a Roma, nella chiesa di via del Tritone, festeggia la sua santa con una celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale titolare Paolo Romeo.

Domani, nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, presentazione del volume “Ereditare il presente. Conoscenza, tutela e valorizzazione dell’architettura italiana dal 1945 ad oggi” a cura di Stefania De Notarpietro, Alessandra Ferrighi, Eliana Garofalo e Luciano Antonino Scuderi. Promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Saluti istituzionali di Angelo Piero Cappello direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, di Alessandra Vittorini direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, di Alessandra Ferrari vicepresidente Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e di Luca Zevi vicepresidente Istituto Nazionale di Architettura In/Arch. Tavola rotonda introdotta e moderata da Maria Vittoria Marini Clarelli e animata da Lorenza Baroncelli, Sergio Pace, Renata Picone e Letizia Tedeschi.