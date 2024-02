A Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, riflessioni sui contenuti del Family Report del Cisf – Centro Internazionale Studi Famiglia, su “Politiche al servizio della famiglia”, con al centro “Assegno unico, fisco, politiche familiari”, in un dialogo aperto tra il Forum nazionale delle Associazioni Familiari e i rappresentanti del Senato. Apriranno i lavori Gian Marco Centinaio vicepresidente del Senato e Adriano Bordignon presidente Forum Associazioni Familiari.

A Roma, a Palazzo Madama, nella sala Caduti di Nassirya, presentazione del libro “Sorvegliata speciale. Le reti di condizionamento della Prima Repubblica” di Romano Benini e Vincenzo Scotti. Dopo l’introduzione di Enrico Borghi interverranno, oltre agli autori, Michele Di Sivo direttore Archivio di Stato, e Michele Caligiuri presidente Società Italiana di Intelligence.

A Roma, nella libreria Eli a viale Somalia, presentazione del libro “Lo Spin Doctor” di Luigi Crespi. Dialogheranno con l’autore, moderati da Alessandro De Angelis, Luca Telese, Francesco Storace, Renato Brunetta, Ambrogio Crespi, Marco Lombardi e Italo Bocchino.

A Roma, in via della Scrofa, nella sala della Fondazione An, presentazione del libro “Dall’Italia al cielo. Ritratti di istriani, fiumani, giuliani e dalmati”, di Cristina Di Giorgi. Parteciperanno, tra gli altri, Francesco Storace, Vittorio Macioce, Antonio Rapisarda, Roberto Menia e Paola Frassinetti. Sulla copertina appare anche l’immagine dello stilista Ottavio Missoni (1921-2013) detto Tai, detto Tai, dalmata di Ragusa, figlio di Teresa de Vidovich, contessa di Capocesto e di Ragosniza, e dal capitano “de mar” Vittorio.

Nella sala della Protomoteca, in Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontra il primo ministro Marcel Ciolacu e una delegazione di autorità della Romania per un incontro con la comunità romena.

Domani a Roma, al Maxxi, film screening: “Until the End of the World”, di Francesco De Augustinis, un documentario che attraversa tre continenti per indagare l’industria che oggi promette di contribuire a rendere il sistema alimentare più sostenibile, a fronte di una popolazione mondiale che potrebbe raggiungere 9,7 miliardi di persone nel 2050.

Il Municipio IX Roma Eur annunciare l’arrivo, dal 16 febbraio, di due nuove opere, una scultura di Francesco Messina e una serigrafia di Andy Warhol, che andranno ad arricchire la mostra “Dal Futurismo all’Arte Virtuale”, ospitata fino al 31 marzo prossimo all’interno della Vaccheria, lo spazio espositivo di Roma Capitale nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio” e collocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur. Nello stesso giorno presso lo spazio espositivo, ad inaugurare l’opera a lei dedicata dal maestro della pop art, ci sarà la stessa Regina Schrecker, fashion designer, artista e imprenditrice, già Lady Universo, ispiratrice di alcune opere di Warhol e nota anche per la creazione dei costumi di opere liriche. All’appuntamento sarà presente anche il collezionista Gianfranco Rosini.

A Roma, nel Palazzo Della Valle, sede di Confagricoltura, il 20 febbraio verrà presentato il libro di Marco Ascione “La profezia di Cl. Comunione e Liberazione tra fede e potere. Da Formigoni alla rivoluzione Carrón e oltre”. Oltre all’autore parteciperanno Fausto Bertinotti, Monica Mondo e Antonio Polito. E il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

L’Accademia Nazionale di San Luca presenta il corso sulle arti visive “Dal Vivo” tenuto da Paolo Canevari, artista di fama internazionale e docente di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, che così motiva: “Credo fermamente in un’educazione pubblica, di qualità e accessibile a tutti, ritengo questa una mia responsabilità come artista e come insegnante. Penso che la formazione intellettuale sia un passo importante verso la libertà di azione e di pensiero necessaria al lavoro di un artista”. Marco Tirelli, presidente dell’Accademia, sottolinea che “questo è il primo di una serie di incontri-seminari che nel corso del tempo verranno tenuti presso la nostra sede da artisti, architetti e storici dell’arte, accademici e non, per far sì che l’accademia torni ad essere quel laboratorio di idee e di confronto per cui ha avuto origine”. Il corso, della durata di 6 mesi, inizierà mercoledì 13 marzo, avrà cadenza quindicinale, ed è rivolto a studenti e giovani artisti che intendano integrare la propria preparazione tecnica con un approfondimento teorico.