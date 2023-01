Un sabato politico ad Orvieto, nel Palazzo Coelli: “Alla ricerca del centrosinistra. Gli errori politici che hanno portato alla sconfitta. La visione, il programma, la leadership per l’opposizione di oggi e la vittoria di domani” è il titolo dell’incontro organizzato da Libertà Eguale e che prevede la relazione introduttiva di Giorgio Tonini. In un pomeriggio che prevede una tavola rotonda su “L’energia dei riformisti: la sfida della transizione energetica” con Umberto Minopoli, Chicco Testa e Federico Testa. A seguire, “Le culture politiche del centrosinistra declinate al futuro”, con la presentazione del volume di Giorgio Armillei, “La forza mite del riformismo”, con Stefano Ceccanti, Carlo Fusaro e Claudia Mancina.

La pizza spunta a mezzanotte. Lancette puntate proprio sull’ora della “scarpetta di Cenerentola” martedì 17 gennaio, quando Paolo Surace, segretario generale dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, provvederà all’accensione del fuoco di sant’Antuono, presso la sede Avpn di Capodimonte, Napoli. Sarà quel preciso momento a dare il via alla terza edizione del “Vera Pizza Day”, manifestazione con la quale l’associazione celebra il prodotto più iconico del Made in Italy dando il via a una maratona di 24 ore che attraverserà tutti i continenti. Si conteranno 22 masterclass, tutte visibili in diretta sul canale YouTube @pizzanapoletanaverace, per un percorso che attraverserà 14 nazioni, in una babele che vedrà utilizzate 10 lingue e che si chiuderà, sempre a Napoli, allo scoccare della mezzanotte, con i saluti e con l’appuntamento all’edizione 2024. “Tante nazioni, tante lingue diverse e una conferma: la pizza napoletana rappresenta una sorta di esperanto che tutti capiscono e tutti amano”, racconta Antonio Pace, presidente Avpn, “e il ‘Vera Pizza Day’ ha impiegato pochissimo tempo a imporsi all’attenzione di stampa, appassionati e semplici curiosi come Giornata Mondiale della Pizza. Un evento globale che consente di comprendere appieno l’appeal che questo prodotto esercita su miliardi di persone e che, nel corso della no stop, sviluppa un numero incredibile di contatti da ogni angolo del mondo”. La prima masterclass avrà come teatro la nuova sede dell’Avpn School di Sidney, trenta minuti dopo la mezzanotte, e poi a seguire West Coast (Usa), Giappone, Venezuela, East Coast (Usa), ancora Australia e Giappone e quindi Egitto, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, di nuovo Stati Uniti, Brasile, Canada. Un viaggio nel quale ai pizzaioli viene chiesto di realizzare, oltre alla Margherita, anche la loro versione più “personale” e di utilizzare una pizza con prodotti tipici del loro territorio. Uno spazio speciale sarà dedicato alla pizza fritta, protagonista assoluta di 4 incontri (Usa, Giappone, Brasile e Australia). Importante anche il ruolo giocato da alcune delle sedi delle scuole Avpn nel mondo con collegamenti da Napoli, Los Angeles, Shiga, Sidney Granada e Istanbul.

Un gennaio all’insegna della solidarietà, della bellezza e della sensibilizzazione all’Hilton Molino Stucky di Venezia. L’hotel, da tempo impegnato in iniziative di rilievo sociale, apre oggi i suoi spazi alla mostra fotografica “Scandalosamente bello” dedicata al Centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda, progettato da Renzo Piano: un luogo di cura dal forte impatto sociale e al tempo stesso un’opera architettonica rispettosa dell’ambiente e perfettamente integrata nel paesaggio locale. Il Molino Stucky ha scandito dentro e fuori le sue mura la storia degli ultimi due secoli di Venezia e che caratterizza ancora oggi con la sua sagoma architettonica la Giudecca, e ora accoglie oggi la mostra fotografica di Marcello Bonfanti dedicata a un edificio contemporaneo altrettanto bello e importante, disegnato da un architetto di fama internazionale e destinato a cambiare la vita di molti bambini e molte famiglie in Uganda. L’esposizione racconta l’ideazione, la costruzione e le attività dell’ospedale di Emergency a Entebbe. “Scandalosamente bello”, da cui il titolo della mostra, è come Gino Strada desiderava fosse il centro e come lo aveva chiesto a Renzo Piano. Il centro di chirurgia pediatrica si presenta proprio così: un bellissimo ospedale immerso nella natura sulla sponda del Lago Vittoria, a 1.200 metri di altitudine, realizzato con materiali e tecniche sostenibili. La mostra fotografica è a cura di Paola Fortuna. Alessandro Cabella, Hilton Area Manager Italia, alla vigilia della mostra ha dichiarato: “Questo è solo un nuovo tassello in una serie di iniziative che vedono da tempo i nostri alberghi e tutto il team attivi nel sostegno di Emergency di cui apprezziamo l’impegno e l’efficacia nelle tante azioni di solidarietà e cura messe in campo”. La mostra, visitabile sia dagli ospiti dell’hotel che dai visitatori esterni, sarà all’Hilton Molino Stucky dal 20 al 26 gennaio 2023, e verrà poi replicata in altre strutture del gruppo Hilton. Un viaggio che la porterà all’Hilton Milan nel mese di marzo per poi proseguire in maggio all’Hilton Lake Como, in luglio a Roma al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel e all’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, e si concluderà in settembre all’Hilton Sorrento Palace.

Stile, tradizione e innovazione per un nuovo evento dedicato al settore dei matrimoni che inaugura per la prima volta in un luogo dalle caratteristiche architettoniche uniche, nel centro della Capitale, tra le vie dello shopping: dal 20 al 22 gennaio 2023 il Salone Internazionale della Sposa si sposta al Prati Bus District di viale Angelico 52 per la prima edizione di RomaSposa Urban, la manifestazione ibrida sul wedding in cui funzionalità digitali e incontri in presenza si aggiungono al classico mondo di RomaSposa. La location non è l’unica novità dell’edizione 2023. Espositori e visitatori, oltre che incontrarsi in presenza durante i tre giorni di RomaSposa Urban, hanno la possibilità di interagire attraverso la vetrina virtuale e l’agenda digitale, disponibili online sul sito della manifestazione. Con tante novità e soluzioni per location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze, la nuova edizione al Prati Bus District è un viaggio a 360 gradi nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri, con novità e trend di tutte le categorie merceologiche. Ricco il calendario delle sfilate, con più di mille abiti in passerella, realizzati sapientemente da atelier nazionali e internazionali, con modelli per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia. e strascico e gonna sontuosa non passeranno mai di moda per il giorno delle nozze, sono sempre di più le spose che scelgono abiti dalle linee più semplici che, pur mantenendo il sapore romantico e vintage, risultano più leggeri e “metropolitani”. Gli abiti vengono resi più contemporanei e attuali grazie alla aggiunta di accessori, che dal look per tutti i giorni diventano preziosi e scintillanti per la sposa: largo dunque a cerchietti (dai classici rivestiti in raso e costellati di diamanti ai più moderni ed estrosi dall’aspetto bombato), maxi orecchini, cinte, cappelli, forcine e grandi fermagli preziosi, fiocchi di varie dimensioni e piume. Non mancano poi i fiori, sempre più presenti dall’abito all’acconciatura, con una tridimensionalità che conquista anche il velo, le tiare poi, in tessuto o gioiello, impreziosiscono anche i look più semplici.