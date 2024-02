Nella sala Capitolare del Senato, si è tenuto il convegno su “Premierato. Verso la terza repubblica?”, con Maria Elisabetta Alberti Casellati ministro per le Riforme istituzionali, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Mariastella Gelmini, Ettore Rosato, Stefano Ceccanti, Ida Angela Nicotra, Giovanni Orsina, Salvatore Vassallo.

A Roma, nel Palazzo Dante, “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e relativa all’anno 2023. Alla presentazione interverranno il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il direttore generale del Dis Elisabetta Belloni, il direttore di Aise Giovanni Caravelli e il direttore di Aisi Mario Parente.

Nel Senato, presentazione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele, con Lucio Malan presidente dell’Associazione parlamentare di amicizia Italia-Israele, Alon Bar ambasciatore d’Israele in Italia e San Marino, Marco Scurria presidente del Transatlantic Friends of Israel Tfi, Italia, Paolo Formentini presidente del protocollo Camera-Knesset, Mariastella Gelmini presidente del Transatlantic Friends of Israel Italia, Piero Fassino vicepresidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati, Andrea Orsini vicepresidente della delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare della Nato.

A Roma, a palazzo Falletti, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al convegno “La sostenibilità oltre la teoria – Pawlonia: tra Green Economy e Finanza sostenibile”.

A Napoli, in via dei Tribunali, nella Fondazione Banco di Napoli, convegno dedicato a “L’autonomia regionale differenziata solidarietà e territori”. Dopo i saluti del presidente della Fondazione Banco Napoli, Orazio Abbamonte, al tavolo, moderato dal direttore del quotidiano “Il Mattino” Francesco De Core, si confrontano Paolo Maddalena presidente Emerito Corte Costituzionale, Giavanna De Minico, Gianluca Selicato e Antonio Garofalo. Interventi di Marcello D’Aponte presidente Fondazione ilCartastorie (ente strumentale della Fondazione Banco di Napoli) e Massimo Gagliardi presidente della Sezione del controllo della Corte dei Conti Regione Campania. La riunione sarà conclusa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Oggi a Roma nella Fondazione Besso, presentazione del libro “Secretum” di Massimo Franco. Insieme all’autore, parteciperanno l’intervistato monsignor Sergio Pagano, Paolo Mieli, Lucio Caracciolo e Paolo Pagliaro.

Non c’è solo il brunch domenicale, al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, a Monte Mario: e così ieri sera all’ora di cena è arrivata Giorgia Meloni. Occasione, l’incontro dell’Associazione della Stampa Estera in Italia con il presidente del Consiglio. E’ da sottolineare che nell’albergo il Sunday Brunch torna anche quest’anno in collaborazione con Slow Food Roma, senza dimenticare i pranzi tematici legati alle celebrazioni tradizionali, dalla Festa del Papà alla giornata della Mamma, il Brunch di Pasqua e Pasquetta, rispettivamente il 31 marzo e il 1° aprile.

Roma dedicherà una strada a Gianni Borgna nei pressi dell’Auditorium. Il via libera è arrivato, a dieci anni dalla sua scomparsa, dalla Commissione Consultiva di Toponomastica di Roma Capitale, presieduta dall’assessore alla Cultura Miguel Gotor. Già assessore alla Cultura di Roma dal 1993 al 2006, Borgna è stato titolare della cattedra di Sociologia della Musica presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata fino al 2010, successivamente ha insegnato alla Luiss Storia ed Economia della Musica. Alle docenze ha affiancato numerosi incarichi istituzionali, tra cui quello di consigliere regionale del Lazio dal 1975 al 1985, di consigliere della Biennale di Venezia dal 1988 al 1992, e, infine, di presidente della Fondazione Musica per Roma fino al 2011. Esperto di musica e spettacolo, ha scritto testi e numerosi articoli su riviste e quotidiani, è stato autore di programmi di musica, documentari, opere musicali e teatrali.