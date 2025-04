Carlo e Camilla da Villa Pamphilj al Quirinale, Urso e l’olio d’oliva, Cassese e Franco alla Luiss per il welfare

Al Quirinale, gala offerto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in visita di Stato in Italia. Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Villa Pamphilj, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra Carlo III, re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. A seguire, la regina Rania di Giordania.

In Vaticano, presentazione del Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, con il cardinale José Tolentino de Mendonça.

A Roma, in via Tomacelli, nella Lanterna di Fuksas, evento “Manageritalia: 80 anni di leadership e innovazione per il futuro dell’Italia”. Il 9 aprile 1945 nasceva Andac, associazione che in pochi anni diventa federazione e si radica sul territorio. Oggi è Manageritalia: tanti anni di presenza nei quali, sottolinea il presidente Marco Ballarè, “ha partecipato attivamente all’evoluzione della bilateralità e delle tutele nel mondo del lavoro, con il suo modello contrattuale sempre innovativo, permettendo ai suoi quasi 50mila manager associati, che lavorano in oltre 15mila aziende, di contribuire ogni giorno in maniera determinante alla crescita del Paese”. Dopo i saluti istituzionali di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, via alla tavola rotonda moderata da Paolo Mieli, con la partecipazione di Tito Boeri, Carlo Cottarelli, Cristina Scocchia e Emanuela Trentin.

A Roma, a Villa Miani, convegno nazionale di Aiba dal titolo “Tech to protect: il broker e l’innovazione tecnologica nella protezione di ecosistema, imprese e cittadini”, per un confronto sui temi dell’innovazione tecnologica e della gestione dei rischi. Apertura dei lavori a cura del presidente Flavio Sestilli, analizzando lo scenario di rischio in Italia, con un focus sul ruolo della tecnologia e dei broker nella prevenzione e gestione dei rischi. A seguire, intervento di Riccardo Cesari, consigliere Ivass.

A Roma, nel Ministero della Salute, incontro su “Strategie e programmi di sviluppo in sinergia tra pubblico e privato nell’ambito della filiera agroalimentare e dell’export. Proteggere la filiera, promuovere l’eccellenza”. Saluti istituzionali di Orazio Schillaci, ministro della Salute, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

A Roma, a Palazzo Piacentini, Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia, nella “Seconda Giornata Nazionale del Made in Italy” dà vita al convegno “Professione olio d’oliva: l’eccellenza del saper fare italiano”. All’incontro partecipa Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, al quale l’associazione donerà una speciale creazione dei professionisti dell’industria olearia.

A Roma, nel Campus Luiss, “Il Welfare italiano: una questione di famiglia?”, presentazione del volume di Mauro Marè, Francesco Porcelli, Francesco Vidoli. Con Paolo Boccardelli, Sabino Cassese, Daniele Franco, Francesco Profumo e Francesco Zaffini.

A Roma, nel liceo Eugenio Montale, il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dell’82a edizione degli Internazionali Bnl d’Italia 2025.

A Roma, nell’Università RomaTre, l’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interviene al convegno “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”.

A Roma, alla Casa del Cinema, al via la terza edizione di “Premio Film Impresa”, in programma fino all’11 aprile. Ideato e realizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, il premio ha l’obiettivo di valorizzare, esaltare e comunicare i valori della cultura di impresa e delle persone che vi lavorano. Presidente del premio è Giampaolo Letta. Creatività, visione, coraggio, tradizione, appartenenza al territorio, innovazione e sostenibilità sono i protagonisti dei prodotti audiovisivi che verranno sottoposti alla giuria, presieduta quest’anno da Caterina Caselli, affiancata dal presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo.

Questa sera il Tempio di Venere e Roma nel Parco archeologico del Colosseo sarà eccezionalmente illuminato con uno speciale video mapping in omaggio alla visita di Stato di Carlo III e Camilla, in coincidenza con il ventesimo anniversario delle Loro nozze. Il nome segreto di Roma – Amor sarà simbolicamente evocato nel più grande edificio sacro costruito dai Romani, eretto a partire dal 121 d.C. per volere dell’imperatore Adriano e dedicato alla dea Roma Aeterna e alla dea Venus Felix. E ciò avverrà proprio nella cella consacrata a Venere, divenendo un atto di amore capace di assumere valore universale.

Si chiama “Roma Creativa 365 Cultura tutto l’anno”, è il nuovo avviso pubblico attraverso il quale Roma Capitale, per il biennio 2025-2026, punta a sostenere un’ampia e diversificata programmazione di iniziative culturali per accendere la creatività 365 giorni all’anno, anche nei quartieri più distanti dal centro. Una misura che, con una dotazione di oltre 8.5 milioni di euro, vuole superare la stagionalità degli eventi, promuovendo un’offerta culturale, dinamica e accessibile, distribuita in tutta la città.

“Cammini verso Roma, Giubileo 2025: il Cammino di San Francesco”: il 13 aprile, partendo da piazza Sempione, si attraversa il ponte Tazio sul fiume Aniene. Si cammina sul marciapiede e poi su una pista ciclopedonale. Si incrocia la via Salaria e dopo aver attraversato la strada si lambisce l’ingresso di Villa Ada, secondo parco più grande di Roma. Il cammino prosegue costeggiando la Moschea di Roma. Si continua passando accanto all’ingresso di Villa Glori e poi si raggiunge l’Auditorium Parco della Musica. In breve, si raggiunge Ponte Milvio, uno dei più importanti e antichi ponti della città. Attraversandolo si riprende la pista ciclopedonale lungo il Tevere che offre viste uniche su Castel Sant’Angelo e la cupola di San Pietro. Lasciato il percorso ciclopedonale e camminando lungo le sponde del Tevere si raggiungerà la rinnovata Piazza Pia. Da qui, percorrendo il viale della Conciliazione, si staglia una delle più grandi meraviglie del mondo: la Basilica di San Pietro.