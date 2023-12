Camera di commercio Spagna-Italia: premiate le aziende virtuose

Si è tenuta a Milano, nella sede della Camera di Commercio di Spagna in Italia, la 17esima edizione del “Premio alla Migliore impresa di Spagna in Italia”. In una serata nella quale le protagoniste sono state le grandi aziende impegnate nel nostro Paese, diverse le istituzioni che hanno volute partecipare alla serata. Insieme all’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacios, e la la Vice Presidente del Senato della Repubblica, l’On. Licia Ronzulli, erano presenti, tra gli altri, il Viceministro della Giustizia, l’On. Francesco Paolo Sisto e il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’On. Edoardo Rixi. Il premio è un riconoscimento alle aziende che si sono distinte per il loro contributo al rafforzamento delle relazioni commerciali tra Spagna e Italia nella Gestione Aziendale, nell’innovazione en ella sostenibilità, diventando punti di riferimento nei due mercati. In particolare, vengono premiate le imprese che sono emerse per i loro valori, la gestione innovativa e la capacità di svilupparsi nel mercato italiano, contribuendo così a generare un sentimento positivo nei confronti della capacità imprenditoriale spagnola.



I Premi sono stati consegnati a 5 aziende socie della Camera:

– Acciona per l’innovazione e gestione sostenibile delle infrastrutture idriche

– CaizaBank per la migliore iniziativa del settore bancario

– Gaviota Italia per l’eccellenza energetica aziendale e sostenitore del risparmio energetico domestico

– Iberdrola Italia per la transizione ecologica e sicurezza energetica

– NH Hotel group per l’internazionalizzazione

“Il premio assegnato testimonia l’eccellenza della divisione infrastrutture di Acciona nel mercato italiano per la gestione delle infrastrutture idriche, l’innovazione ed il forte compromesso di sostenibilità. Nei prossimi 4 anni, saremo impegnata nella sostituzione nelle Province di Bari, Lecce e Taranto, grazie alla stipula di quattro nuovi contratti firmati con Acquedotto Pugliese, di oltre 800 km di reti idriche in oltre 70 città”, commenta in una nota Acciona, attiva nel mercato italiano per la gestione delle infrastrutture idriche. “Questo importante riconoscimento alle attività dell’azienda spagnola in Italia premia la leadership di Iberdrola nel settore delle energie rinnovabili, dove ha realizzato importanti investimenti che stanno accelerando la transizione ecologica e la sicurezza energetica del Paese. In Italia, la società ha un portafoglio di 110 progetti per un totale di 4,5 GW. Tra questi, l’impianto fotovoltaico di Montalto di Castro (23 MW) in esercizio commerciale, l’impianto di Montefiascone (7 MW), in fase di completamento, e l’impianto fotovoltaico di Tarquinia (33 MW), attualmente in costruzione. A questi si aggiungeranno altri sei parchi fotovoltaici che stanno per iniziare la costruzione, consentendo a all’azienda di sommare più di 400 MW di capacità operativa in Italia entro il 2025”, fanno sapere da Iberdrola.