A Roma, in via della Scrofa, Fratelli d’Italia presenta “Atreju 2023 – Bentornato orgoglio italiano”, che si svolgerà dal 14 al 17 dicembre nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. Saranno presenti il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, i capigruppo di Camera e Senato Tommaso Foti e Lucio Malan, il responsabile del programma Francesco Filini, il responsabile comunicazione Andrea Moi e il presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani.

A Roma, da Libraccio, in via Nazionale, presentazione del libro “Le regole del gioco. Dal terrorismo alle spie russe: come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani” di Marco Mancini, che parlerà di intelligence e servizi segreti con Paolo Mieli e Gaia Tortora.

La Banca d’Italia e l’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia danno vita, nelle giornate di oggi e domani, al convegno “A 30 anni dal Testo unico bancario (1993-2023): the test of time” per celebrare il trentennale dell’introduzione del Testo Unico. I lavori della prima giornata si terranno presso il Centro convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia, in via Nazionale, con l’apertura dei lavori affidata al governatore Fabio Panetta. La seconda giornata si terrà presso l’Università Roma Tre. L’iniziativa costituisce un’occasione di riflessione sulla regolamentazione bancaria alla luce dei plurimi fattori evolutivi, quali, a titolo esemplificativo, l’interazione tra diritto nazionale e norme europee, la crescente digitalizzazione e l’attenzione alla sostenibilità.

A Roma, nella sala Zuccari di palazzo Giustiniani, presentazione di “Gli italiani e la casa. Primo rapporto Federproprietà-Censis”, con Francesco Maietta responsabile Area Consumer, Mercati privati, Istituzioni, per il Censis. Interventi di Maria Domenica Castellone vicepresidente del Senato della Repubblica, Fabio Rampelli vicepresidente della Camera dei Deputati, Tobia Zevi assessore Patrimonio e Politiche abitative del Comune di Roma. Conclusioni di Giovanni Bardanzellu presidente Federproprietà.

A Roma, nell’Auditorium di via Rieti, “Sguardi critici sul mondo: guerre, autoritarismi, crisi ecologica, democrazia”, a cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Livio Pepino, ex magistrato, presidente di Volere la luna, Emiliano Brancaccio economista, Gaetano Azzariti, costituzionalista, presidente di Salviamo la Costituzione, Tomaso Montanari rettore dell’Università per Stranieri di Siena.

Nuovo appuntamento con gli archi di Santa Cecilia e Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra di Santa Cecilia, che mercoledì sera a Roma nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si esibirà nella doppia veste di direttore e violoncellista e con il quale l’ensemble ceciliano ha instaurato un legame speciale. La serata si aprirà con il brano Kol Nidrei di Max Bruch (1838-1920) composto nel 1881 per violoncello e orchestra in cui il compositore utilizza nella prima sezione un canto della sinagoga tedesca risalente al XVI secolo e nella seconda la parte centrale della canzone “O weep for those that wept by Babel’s stream”, del compositore anglo-ebreo Isaac Nathan. Seguirà “Prayer” di Ernst Bloch, primo pannello del ciclo “From Jewish Life” composto nel 1924 per violoncello e pianoforte e qui proposto nell’orchestrazione di Piovano.