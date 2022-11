Arriva il vino di Brunello Cucinelli￼

Giuliano Amato superstar, oggi. Nel palazzo dove ha sede Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, nella romana via di Porta Pinciana, questa mattina Amato sarà presente alla commemorazione del direttore della “Rivista Giuridica del Mezzogiorno” Manin Carabba, a un mese dalla sua scomparsa. Presidente di sezione e poi presidente onorario della Corte dei Conti, studioso della programmazione economica, protagonista della vita amministrativa italiana della seconda metà del secolo scorso, Carabba ha portato a Svimez la sua esperienza, la sua attenzione all’approccio multidisciplinare, la sua energia. Ha rilanciato la rivista giuridica e per lunghi anni è stato infaticabile promotore di iniziative e occasioni di riflessione. Ha portato in ogni sua attività, oltre a capacità di analisi e iniziativa, il suo senso dell’umorismo e la sua capacità di coinvolgimento di energie ed intelligenze.

Giuliano Amato, nel pomeriggio, parteciperà alla presentazione del libro di Giovanni Maria Flick e della figlia Caterina intitolato “L’algoritmo d’oro e la Torre di Babele. Il mito dell’informatica”, a Roma, nella sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, ovvero la gloriosa “Treccani”. Insieme all’ex presidente del Consiglio parteciperanno Antonio Padellaro e il gesuita Antonio Spadaro. Caterina Flick, che per 25 anni ha svolto l’attività di avvocato libero professionista, da un anno è responsabile dell’ufficio affari giuridici e contratti dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Il Museo Civico di Zoologia, l’unica istituzione di Roma Capitale che conserva un importantissimo archivio della biodiversità con oltre 3 milioni di reperti zoologici delle sue collezioni naturalistiche, festeggia il 90° anniversario dalla sua fondazione, che risale al 1932. Per questa importante occasione il museo ospita una serie di eventi dal 5 al 26 novembre, appuntamenti promossi da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, tra cui due convegni su storia e attività del Museo, il 5 e il 18 novembre, oltre a visite guidate e incontri, tutti a ingresso gratuito. Domenica 26 novembre, inoltre, un doppio appuntamento condurrà i visitatori alla scoperta dei depositi del museo, nel corso della mattinata, e, nel pomeriggio, coinvolgerà i più giovani in alcuni laboratori interattivi. In collaborazione con la Casa del Cinema, nel pomeriggio di venerdì 18 verrà presentato e proiettato il docu-film “The Second Life” di Davide Gambino. Nel corso della sua lunga vita il Museo Civico di Zoologia ha svolto un’intensa attività di incremento, cura e studio delle collezioni, di educazione e sperimentazione didattica rivolta a scuole di ogni ordine e grado, nonché di divulgazione scientifica sui temi della zoologia e della conservazione della natura, attraverso mostre, eventi e cicli di conferenze presso la sua sede. Da diversi anni i curatori hanno intrapreso attività di cura e catalogazione digitale del suo patrimonio scientifico, sviluppando contatti con singoli specialisti ed enti di ricerca, e promuovendo indagini zoologiche anche attraverso il recupero di animali sul territorio. Il settore educativo del Museo, oltre a curare l’offerta didattica per scuole di ogni ordine e grado, è stato impegnato in attività di ricerca e di sperimentazione in campo educativo e culturale, con lo scopo di migliorare le strategie di comunicazione, adeguando l’offerta culturale all’evoluzione dei pubblici e alle richieste dettate dall’attualità. I servizi museali degli eventi per l’anniversario del museo sono a cura di Zètema Progetto Cultura.

Torino e la Rai ricordano Renato Rascel. Per il venticinquesimo anniversario del festival, Moncalieri Jazz ha deciso di dedicare un evento speciale ad un grande e poliedrico interprete dello spettacolo italiano che, nato a Torino, riuscì a far conoscere il suo stile interpretativo eclettico in tutto il mondo: Renato Rascel. Per i suoi 110 anni dalla nascita e i 70 anni dalla sua prima commedia musicale con Garinei e Giovannini, “Attanasio cavallo vanesio” e del film “Il cappotto”, che lo consacrò interprete cinematografico internazionale, la direzione artistica ha chiamato l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Steven Mercurio, con l’inserimento di una House Band Jazz e con la partecipazione straordinaria di Cesare Rascel e Giuditta Saltarini e alcuni ospiti “special guest”, tra cui Carola Cora, Albert Hera, Ugo Viola e il Coro di Voci Bianche del Sistema Scuole Academia Montis Regalis diretto da Corrado Margutti. Il concerto-evento, in programma nella serata di domenica 6 novembre nell’Auditorium Rai di Torino “Arturo Toscanini”, sarà presentato da Umberto Broccoli. Il repertorio, che spazierà dalle sue composizioni più famose tratte dalla commedie musicali a brani di musica leggera evergreen che hanno ispirato numerosi interpreti di fama mondiale, è stato arrangiato per l’occasione dal maestro Andrea Ravizza con l’aggiunta di una nuovissima fantasia musicale che vuole rendere un doveroso tributo al Piccoletto nazionale, un personaggio il cui genio, istinto e lungimiranza anticiparono in molti casi i linguaggi dell’entertainment e il cui stile, giocoso e riflessivo, popolare e intriso di surrealismo, si seppe ben esprimere in ogni ambito artistico.

Arriva il vino di Brunello Cucinelli. E il “re del cashmere” è pronto a presentare il suo nettare che nasce a Solomeo, a pochi chilometri da Perugia, dove è iniziata la sua avventura imprenditoriale, con la regia enologica di Riccardo Cotarella, il winemaker più famoso, presidente degli enologi italiani e dell’Union Internationale des Enologues. La presentazione si terrà a Milano, il 9 novembre, all’Istituto dei Ciechi.