Oggi a Roma a Palazzo Valentini, nella sala intitolata a monsignor Luigi Di Liegro, è in programma la firma del protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Associazione Italiana Arbitri, per l’istituzione di percorsi formativi alla carriera di arbitro presso gli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado. Interverrano Roberto Gualtieri sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Carlo Pacifici presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Daniele Parrucci consigliere della Città metropolitana.

“Marco Polo è stato un grande genio italiano, che, nella sua epica esistenza, ha costruito ponti tra Occidente e Oriente, mantenendo ben salda la sua identità culturale”: parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, pronunciate in occasione del settecentesimo anniversario dalla morte del mercante, scrittore ed ambasciatore veneziano. Per commemorare l’anniversario e promuovere e curare lo svolgimento di manifestazioni celebrative, il Mic ha istituito un comitato nazionale presieduto dal sindaco Luigi Brugnaro. La rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Tiziana Lippiello, ne dirige il comitato scientifico. Tra le iniziative pubbliche di carattere scientifico, espositivo, letterario e culturale, si comincia con la mostra “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano nel Duecento”, in programma al Palazzo Ducale di Venezia dal 6 aprile al 29 settembre. Inoltre, l’edizione del Carnevale di Venezia 2024, dal 27 gennaio al 13 febbraio, sarà dedicata a Marco Polo e al tema del viaggio, della scoperta e dell’incontro con mondi nuovi.

Domani, 11 gennaio a Roma, vanno in scena gli Stati Generali Consulenti del Lavoro, con “In viaggio verso il futuro”. Si tratterà, in pratica, di una parata di titolari di ministeri: saranno presenti Marina Elvira Calderone ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani, Annamaria Bernini ministro dell’Università e della Ricerca, Gennaro Sangiuliano ministro della Cultura, Antonio Tajani ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in

A Roma nella sala di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, a piazza Capranica, domani 11 gennaio è in programma un evento su iniziativa del senatore Antonio De Poli dedicato a “I diritti dei bambini, le loro difficoltà e gli insegnanti di sostegno”. Tra i temi al centro dell’incontro: chi organizza la rete degli insegnanti di sostegno, quali prospettive dal Ministero della Istruzione e del merito, cosa succede alla scuola secondaria di secondo grado con “i ragazzi con la 104”, l’inserimento sociale dei bambini con la 104.