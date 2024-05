Emissioni carbonio: l’Inghilterra ha violato il Climate Change Act

L’Alta Corte del Regno Unito ha accolto i ricorsi legali delle associazioni ambientaliste Friends of the Earth, ClientEarth e Good Law Project e ha sancito, ancora una volta, che il governo conservatore britannico ha violato il Climate Change Act. In particolare, il governo avrebbe adottato un Piano nazionale del bilancio del carbonio del tutto irrealistico e controproducente. Il Piano in questione dovrebbe fissare una sorta di tetto massimo alla quantità di gas serra che il Paese può emettere in 5 anni, ma non è evidentemente riuscito nel suo scopo. Di conseguenza, il Segretario di Stato dovrà ora elaborare un piano rivisto entro 12 mesi che garantisca che il Regno Unito raggiunga veramente il suo obiettivo di ridurre le emissioni di oltre due terzi entro il 2030.

Il ministro dell’Energia Claire Coutinho dovrà ora elaborare il programma, che deve garantire che il Regno Unito raggiunga i suoi budget di carbonio giuridicamente vincolanti con l’impegno di ridurre le emissioni di oltre due terzi entro il 2030, obiettivi che il governo non è sulla buona strada per rispettare.

Le associazioni di beneficenza ambientaliste hanno intrapreso un’azione legale congiunta con il Good Law Project contro il Dipartimento per la sicurezza energetica e lo zero netto (Dsenz) in merito alla decisione di approvare il piano di consegna del bilancio del carbonio (CBDP) nel marzo 2023.

In una sentenza di venerdì, il giudice Sheldon ha accolto quattro dei cinque motivi della contestazione legale dei gruppi, affermando che la decisione dell’ex segretario per la sicurezza energetica e lo zero netto Grant Shapps era «semplicemente non giustificata dalle prove».

Il magistrato ha detto: «Se, come ho scoperto, il Segretario di Stato ha preso la sua decisione partendo dal presupposto che ciascuna proposta e politica sarebbe stata realizzata integralmente, allora la decisione del Segretario di Stato è stata presa sulla base di un’interpretazione errata della vera situazione fattuale».

Il giudice ha concordato con ClientEarth e Friends of the Earth che al segretario di stato siano state fornite informazioni «incomplete» sulla probabilità che le politiche proposte raggiungessero i tagli alle emissioni previsti. Ciò ha violato la sezione 13 del Climate Change Act, che richiede al Segretario di Stato di adottare piani e proposte che, a suo avviso, consentiranno di raggiungere i prossimi bilanci del carbonio.



Il giudice Sheldon concordava anche con i gruppi ambientalisti sul fatto che il presupposto centrale secondo cui tutte le politiche del dipartimento avrebbero raggiunto il 100% dei tagli alle emissioni previsti era sbagliato. Vi è stata quindi nell’inchiesta l’appuramento di un’operato irrazionale basato su calcoli errati.