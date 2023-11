Gli appuntamenti di oggi: A Berlino, vertice Italia-Germania con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, commemorazione di Arnaldo Forlani con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Al Senato della Repubblica, nella sala Koch, resentazione delle iniziative contro la violenza sulle donne con tre ministri: della Famiglia, Eugenia Roccella; dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara; della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

A Roma, al Nazareno, riunione della direzione del Partito democratico.

Nella sede nazionale di Confcommercio, a Roma, prima giornata del forum internazionale di Conftrasporto, con Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Nello Musumeci ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, Carlo Sangalli presidente Confcommercio.

A Roma, nelle Scuderie di Palazzo Altieri, riunione plenaria del manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, organizzata dal Banco dell’Energia, con Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Luca Dal Fabbro presidente Iren, Nicola Monti a.d. Edison.

A piazza Montecitorio, nella sala Capranichetta, convegno “Socialismo Tricolore 4.0 – L’Italia e le riforme: dalla Seconda alla Terza Repubblica. 1994-2027 da Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni”, organizzato dal Nuovo Psi-Liberali e Riformisti. Stefano Caldoro, presidente del movimento politico, presiederà i lavori che saranno introdotti dal coordinatore nazionale Lucio Barani. Previsto un messaggio istituzionale del ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a cui seguirà una tavola rotonda, alla quale parteciperanno Giovanni Donzelli responsabile nazionale organizzazione Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi presidente della Democrazia Cristiana, Italo Bocchino direttore editoriale del Secolo d’Italia e Piero Sansonetti direttore de L’Unità.

A Milano inaugurazione della decima edizione del progetto di economic and financial literacy “Young Factor” promosso grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e UniCredit. Partecipano Andrea Ceccherini presidente Osservatorio permanente giovani editori, Joachim Nagel presidente Deutsche Bundesbank, Andrea Orcel a.d. gruppo UniCredit.

A Roma presentazione del progetto di Legacoop Abitanti “Cooperare per abitare”, per un “piano nazionale per l’abitare”, con Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e trasporti, Maurizio Landini segretario generale della Cgil.

A Milano si apre l’ottava edizione del “Salone Abi il futuro dei pagamenti”, con Antonio Patuelli presidente Abi, Alessandra Perrazzelli vicedirettore generale Banca d’Italia.

A Roma, al Teatro India, fino al 26 novembre proseguono le repliche di “Circe”, terzo capitolo del progetto “Donne! Trilogia sulle Donne dal mito ai social” di Luciano Violante, con Viola Graziosi, regia e scene di Giuseppe Dipasquale.

Di altissimo livello il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A Roma, nell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, debutto questa sera per il direttore Teodor Currentzis che salirà sul podio dell’Orchestra Utopia, composta da più di cento musicisti provenienti da circa trenta nazioni, con un programma che prevede il Concerto per violino di Brahms, solista Barnabás Kelemen, e la Quinta Sinfonia di Čajkovskij.

A Palazzo Esposizioni Roma, dal 25 novembre apre al pubblico la nuova mostra “Macchine del tempo. Il viaggio nell’Universo inizia da te”, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, ideata e realizzata da Inaf in collaborazione con Pleiadi. Una rassegna ideata per raccontare, a grandi e piccoli, appassionati e curiosi, l’astrofisica e l’astronomia italiana.