Largo Chigi | Riforma Legge Elettorale: il punto

La riforma della legge elettorale entra nella sua fase cruciale con il passaggio dell’elettorale “Stabilicum” alla Camera: tra premio di maggioranza al 42%, capilista bloccati e preferenze, si ridisegnano le regole del gioco. Il nodo centrale resta il bilanciamento tra la stabilità di governo sollecitata dalla maggioranza e la tutela del pluralismo e della rappresentatività parlamentare sollevata dalle opposizioni e dai costituzionalisti.

Ne parliamo con Angelo Rossi, Commissione Bilancio e Tesoriere di Fratelli d’Italia, Andrea Giorgis, Capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali al Senato, Luigi Di Gregorio, docente di Comunicazione Politica all’Università della Tuscia, Stefano Ceccanti, costituzionalista, e Alberto Ferrarese, Askanews.

🗣️ Conduce Paolo Bozzacchi