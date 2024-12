Usa 2024: +39, Biden complica la vita a Trump sull’auto elettrica

L’ancora per poco presidente degli Stati Uniti Joe Biden cerca di rendere la vita un po’ più difficile al suo successore Donald Trump e, secondo un’esclusiva del Washington Post, intende autorizzare la California a mettere al bando dal 2035 la vendita di nuove auto non elettriche. Il provvedimento, che dovrebbe piacere al sodale di Trump, Elon Musk, che possiede la Tesla e che produce appunto auto elettriche, è però contrario agli orientamenti industriali ed ambientali del presidente eletto, che, una vota insediato, potrebbe cercare di rovesciarlo. Ma ciò potrebbe suscitare problemi legali.

L’Epa, l’agenzia per la protezione dell’ambiente, sta lavorando al provvedimento, che riconosce alla California il diritto di fissare regole più severe di quelle federali per auto, Suv e pickcup e che dovrebbe essere pubblicato la prossima settimana.

Usa 2024: nomine, un ‘no vax’ seleziona i funzionari della Sanità

Fronte nomine, invece, il New York Times rivela che chi sta selezionando il personale della Sanità per conto del futuro ministro Robert F. Kennedy jr è un ‘no vax’: l’avvocato Aaron Siri appoggia una campagna perché l’Agenzia che autorizza i medicinali negli Stati Uniti, la Fda, Food and Drug Administration, revochi l’approvazione dell’ormai sperimentatissimo vaccino anti-polio.

Come legale, Siri è specializzato nelle cause sui danni ipoteticamente provocati dai vaccini. Non può stupire la sua presenza nel ‘team JFK jr’, visto che lo stesso futuro ministro è un ‘anti-vax’.

Usa 2024: droni nei cieli del New Jersey, Trump ‘abbatteteli’

Donald Trump interviene sui misteriosi droni avvistati in molti Stati Usa, in particolare New Jersey e il Sud dell’area metropolitana di New York: un fenomeno oggetto di curiosità e pure di allarme. Sul suo social Truth, Trump scrive. “Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli”. I timori per gli avvistamenti stanno salendo e creano tensioni nel Congresso, che chiede risposte alle autorità.

Usa 2024: Trump di nuovo in tribunale, stavolta come querelante

I media di New York segnalano che Donald Trump dovrà deporre la prossima settimana, nell’ambito di una causa per diffamazione da lui intentata contro Abc News e il suo giornalista George Stephanopoulos. Lo ha ordinato la giudice Lisette M. Reid: le deposizioni di Trump e Stephanopoulos, che fu portavoce del presidente Bill Clinton, dovranno essere in persona.

La denuncia per diffamazione è partita perché Stephanopoluos ha detto che Trump è stato ritenuto responsabile di stupro, intervistando la deputata repubblicana Nancy Mace, che ha raccontato d’essere stata violentata da adolescente. Stephanopoulos le chiese perché continuasse a sostenere Trump, che è stato condannato in una causa civile a risarcire la scrittrice E. Jean Carroll per avere negato d’averle usato volenza.

Usa 2024: Pelosi cade a Lussemburgo, ricoverata

Il Los Angeles Times e molti altri media segnalano che l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi, 84 anni, è stata ricoverata in ospedale in Lussemburgo, in seguito a una caduta: è inciampata mentre scendeva le scale d’un palazzo a Lussemburgo, dov’è con una delegazione bipartisan del Congresso per le celebrazioni dell’80° anniversario della Battaglia delle Ardenne.

Secondo il suo portavoce Ian Krager, Pelosi “sta ricevendo cure eccellenti e continua a lavorare”. Nella campagna elettorale per Usa 2024, Pelosi è stata fra gli artefici del ritiro dalla corsa in luglio del presidente Joe Biden e della sua sostituzione, come candidato democratico, con Kamala Harris.