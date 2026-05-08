Assicurazioni, il “Value for Money” al centro del confronto promosso da Deloitte. Chi c’era

Si è tenuto a Roma, presso l’Auditorium Deloitte, l’evento “Value for Money: il valore per il cliente come fattore di successo per l’industria assicurativa”, dedicato alle sfide che il settore assicurativo sta affrontando tra nuove regole, mercato e tutela dei risparmiatori.

Nel corso dell’incontro Deloitte ha presentato una ricerca sui risparmiatori italiani, realizzata a due anni dalla pubblicazione della Lettera al Mercato IVASS sul tema Product Oversight & Governance. Lo studio ha analizzato come stanno cambiando le preferenze di acquisto dei prodotti di investimento assicurativo e quali siano gli elementi considerati più importanti dai consumatori.

L’evento ha riunito istituzioni, operatori del settore e mondo accademico, offrendo un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del comparto assicurativo e sulle strategie per garantire prodotti sempre più orientati alle esigenze dei risparmiatori.

Foto di Simone Zivillica