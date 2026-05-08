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Assicurazioni, il “Value for Money” al centro del confronto promosso da Deloitte. Chi c’era

08
Maggio 2026
Di Redazione

Si è tenuto a Roma, presso l’Auditorium Deloitte, l’evento “Value for Money: il valore per il cliente come fattore di successo per l’industria assicurativa”, dedicato alle sfide che il settore assicurativo sta affrontando tra nuove regole, mercato e tutela dei risparmiatori.

Nel corso dell’incontro Deloitte ha presentato una ricerca sui risparmiatori italiani, realizzata a due anni dalla pubblicazione della Lettera al Mercato IVASS sul tema Product Oversight & Governance. Lo studio ha analizzato come stanno cambiando le preferenze di acquisto dei prodotti di investimento assicurativo e quali siano gli elementi considerati più importanti dai consumatori.

L’evento ha riunito istituzioni, operatori del settore e mondo accademico, offrendo un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del comparto assicurativo e sulle strategie per garantire prodotti sempre più orientati alle esigenze dei risparmiatori.

Foto di Simone Zivillica

Alessandro Vidussi, Partner Deloitte
Ilenia Robusto, Partner Deloitte
Ilenia Robusto, Partner Deloitte
Giovanni Liverani, Presidente ANIA
Elena Bellizzi, Capo del Servizio Vigilanza Condotta di Mercato IVASS
Giancarlo Fancel, Country Manager Italy & CEO Generali Italia
Alessandro Santoliquido, CEO UniCredit Life Insurance
Elena Bellizzi, Capo del Servizio Vigilanza Condotta di Mercato IVASS
Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato
Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato
Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato
Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato
Elena Bellizzi, Capo del Servizio Vigilanza Condotta di Mercato IVASS
Massimo Garavaglia e Claudio Durigon
Massimo Garavaglia e Claudio Durigon
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alessandro Vidussi, Partner Deloitte
Alessandro Vidussi, Partner Deloitte
Ilenia Robusto, Partner Deloitte
Massimo Garavaglia e Claudio Durigon
Ilenia Robusto, Partner Deloitte
Alessandro Vidussi, Partner Deloitte
Giuseppe Leo Corvino, Professor of Financial Markets and Institutions presso l’Università Bocconi
Elena Bellizzi, Capo del Servizio Vigilanza Condotta di Mercato IVASS
Giuseppe Leo Corvino, Professor of Financial Markets and Institutions presso l’Università Bocconi
Giuseppe Leo Corvino, Professor of Financial Markets and Institutions presso l’Università Bocconi
Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA
Giancarlo Simone, Chief Insurance Officer Poste Vita
Paola Pietrafesa, Vice Direttore Generale Allianz
Cristina Rustignoli, General Counsel Generali Country Italia
Alessandro Santoliquido, CEO UniCredit Life Insurance
Luca Giordano, Corporate Social Responsibility del Gruppo Unipol
Roberto Cavallari, Responsabile Compliance Governance e Prodotti Vita, Intesa Sanpaolo Assicurazioni

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