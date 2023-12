USA 2024: Per Trump è tutta colpa degli immigrati

Per Donald Trump, il cui nonno era un emigrato dalla Germania, i migranti “stanno avvelenando il

sangue del nostro Paese”: “Stanno arrivando dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo”, dice durante

un comizio nel New Hampshire, promettendo che, se tornerà alla Casa Bianca, inasprirà le leggi

sull’immigrazione del suo primo mandato, rivelatesi per altro inefficaci ad affrontare il problema.

Un esempio: il muro lungo il confine con il Messico, mai costruito, se non per qualche porzione.

La retorica anti-migranti dell’ex presidente non è una novità – notano molti media -, ma a Durham,

a poche settimane dall’inizio delle primarie dei repubblicani nello Iowa il 15 gennaio – poi si vota

nel New Hampshire il 23 gennaio -, ha toccato toni di aggressività inconsueti.

Tutto il discorso del magnate, di fronte a circa 4.000 suoi sostenitori entusiasti, è stato virulento:

“Vinceremo le primarie nel New Hampshire, poi schiacceremo il corrotto Joe Biden a novembe”.

Secondo Trump, il voto nel New Hampshire “eliminerà i falsi Rino (Republicans only in name,

repubblicani solo di nome)”: un riferimento ai rivali Ron DeSantis, governatore della Florida, che

faceva anch’egli un comizio in New Hampshire, e Nikki Haley, ex rappresentante degli Usa

all’Onu.

USA 2024: le alternative a Trump lato repubblicano

Haley, in particolare, punta sul New Hampshire per proporsi come alternativa a Trump all’elettorato

repubblicano tradizionale e moderato. Di loro, l’ex presidente dice: “Vi tradiranno, proprio come

hanno tradito me”, mentre i suoi sostenitori scandiscono “We love you”. Trump se l’è anche presa

con il governatore dello Stato, Chris Sununu, un repubblicano, che ha dato il suo sostegno ad Haley,

definendolo un “ragazzino viziato”.

La questione dei migranti è sempre più centrale, in questa fase della campagna elettorale, ed è spina

nel fianco del presidente democratico, in corsa per la sua rielezione. La governatrice democratica

dell’Arizona, Katie Hobbs, ha annunciato l’invio di soldati della Guardia Nazionale nelle aree lungo

la frontiera col Messico, accusando l’Amministrazione Biden di “rifiutarsi di fare il proprio lavoro”,

“per proteggere il nostro confine e mantenere le nostre comunità al sicuro”.

Per Hobbs, “l’Arizona ha bisogno di risorse e manodopera per riaprire il valico di Lukeville, gestire

il flusso di migranti e mantenere un ambiente sicuro e ordinato”: “Nonostante le continue richieste

di assistenza, l’Amministrazione Biden s’è rifiutata di fornirci le risorse necessarie”. La governatrice

ha inviato una lettera alla Casa Bianca la scorsa settimana, chiedendo che la Guardia Nazionale

intervenga per garantire l’operatività del valico di Lukeville.

Trump promette che utilizzerà l’esercito per chiudere completamente il confine. Biden sta cercando

un compromesso tra i controlli più rigidi, chiesti da parte degli americani, e una gestione

dell’immigrazione più umana sollecitata dall’ala più liberal dell’elettorato.

USA 2024: gli Auguri di Trump, super-eroe con la faccia da ricercato

(ANSA) – Dopo la versione super-eroe dello scorso Natale, Donald Trump lancia i suoi biglietti

d’auguri digitali con la famigerata foto segnaletica, in vendita 99 dollari l’uno sul sito

https://collecttrumpcards.com/.

“Visto il grandissimo successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di rilanciarli”, ha annunciato

l’ex presidente sul suo social media Truth. Nel 2022, le figurine digitali andarono a ruba. Anche

quest’anno il magnate si presenta in versione super-eroe, con la tuta rossa e gli addominali scolpiti,

a metà tra Iron Man e Captain America. Solo che il volto è quello della foto scattatagli al tribunale

di Manhattan dopo il suo primo arresto: un’immagine ormai diventata iconica tra i suoi sostenitori.