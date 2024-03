Sfilata di presidenti alla mega-raccolta fondi democratica per USA 2024 al Radio City Music Hall di New York: all’evento organizzato la scorsa notte da Anna Wintour di Condé Nast – obiettivo dichiarato: raccogliere 25 milioni di dollari -, c’erano, con Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Presenti bei nomi della New York della moda, dello spettacolo, del glamour e della finanza: i biglietti d’ammissione andavano dai 225 dollari ai 500 mila dollari.

I tre presidenti hanno dialogato fra di loro, moderati da Stephen Colbert. Schiumante invidia, e molto indietro nella raccolta fondi, Donald Trump, che non ha dalla sua nessun ex presidente – l’unico repubblicano vivente, George W. Bush, gli è contro –, ha scritto ai suoi sostenitori: “Ricordatevi che la mia campagna non è finanziata dall’élite di Hollywood che può staccare assegni a sei cifre. E’ finanziata da voi”; e ha invitato “un milione di patrioti” a fargli donazioni, prima e durante l’evento democratico.

L’evento al Radio City Music Hall si è concluso con Colbert, Obama e Clinton che hanno indossato gli ‘Aviators’, il modello di occhiali da sole preferito dal presidente Biden. “Sono un uomo che ama due cose: i Ray Ban e i gelati”, ha ammiccato Biden. Sulla cui età, l’attrice, regista e scrittrice Mindy Kaling, 45 anni, aveva scherzato aprendo la serata: “Io sto invecchiando, ma rispetto a loro – Biden 81, Clinton 78, Obama 63, ndr) sembro una del cast di ‘Euphoria’”, riferendosi alla serie tv che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti. “E’ bello essere in mezzo a così tante persone ricche”, aveva aggiunto, ironizzando sul fatto che tutti sostengono un presidente che “promette loro in modo esplicito di aumentare le tasse”.

Non sono, però, mancate contestazioni. Manifestanti palestinesi si sono fatti sentire fuori e dentro: “Avete sangue sulle vostre mani”, ha urlato una persona dalla platea; e altri accusavano Biden, Clinton e Obama di essere “fuori di testa”.

USA 2024: Obama teme che Trump vinca, filo diretto con Biden

Secondo il New York Times, che cita fonti vicine a Barack Obama, Biden ha iniziato a chiamare quasi tutti i giorni il suo ex boss, che, a sua volta, parla regolarmente con Jeffrey D. Zients, il capo dello staff della Casa Bianca, e con i principali responsabili della campagna per elaborare strategie e dare consigli.

Obama è “preoccupato” dalla possibilità che Trump vinca Usa 2024: l’ex presidente e il suo ex vice non sarebbero mai stati “così in sintonia”.

USA 2024: Trump al funerale di agente ucciso invoca ‘Law and Order’

Donald Trump ha ieri partecipato al funerale di un agente di polizia ucciso giorni fa a Long Island, New York, nel corso di un controllo di routine. A colpire a morte Jonathan Diller sono stati due uomini armati di pistola con precedenti penali.

Trump ha colto l’occasione per attaccare i democratici e Biden per la scarsa sicurezza e le politiche troppo rilassate contro il crimine: con i loro precedenti, i due assassini “non sarebbero mai dovuti tornare in circolazione… Dobbiamo avere più ‘Law and Order’… Quanto accaduto accade troppo spesso”.

USA 2024: Jill Biden scrive libro per bimbi sul gatto della Casa Bianca

ANSA – La first lady Jill Biden ha scritto un libro per bambini su Willow, il gatto di famiglia che vive alla Casa Bianca. ‘Willow the White House Cat’ uscirà in giugno e sarà edito da Simon & Schuster.

“Mentre passa da una stanza all’altra esplorando la storia della sua nuova casa, Willow impara rapidamente quel che c’è da sapere sulle persone incredibili che fanno girare la People House”, come è chiamata la Casa Bianca, scrive Jill in una nota.

“Facendosi nuovi amici, Willow offre al mondo una visione ‘con gli occhi da gatto’ dell’indirizzo più famoso d’America”, il 1600 Pennsylvania Avenue, aggiunge la first lady. Willow è attualmente l’unico animale domestico dei Biden: i loro due cani sono stati allontanati dalla Casa Bianca dopo una serie di incidenti con visitatori, personale e agenti del Secret Service.