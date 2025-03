Trump 2: il presidente fra gli scolari, Musk compra di nuovo i voti

Un’immagine e una notizia nelle cronache di primavera del Trump 2: l’immagine è del presidente; la notizia riguarda il suo sodale Elon Musk, responsabile del Dipartimento per l’efficienza dell’Amministrazione pubblica.

L’immagine è quella di una cerimonia nella East Room della Casa Bianca: circondato da scolaretti delle elementari seduti ai loro banchi di scuola – e ignari di quanto sta loro accadendo intorno -, Donald Trump ha firmato i primi provvedimenti per smantellare il Dipartimento dell’Istruzione, trasferendo ad altri Dipartimenti la gestione dei prestiti agli studenti, passata alla Small Business Administration, e la gestione dei programmi per gli studenti con disabilità, passata a Sanità e Servizi umani.

Nel contempo, però, proprio la Small Business Administration, che esiste dal 1953, si vede ridurre del 43% il personale – 2700 posti di lavoro in meno -.

Sempre ieri, ma nello Studio Ovale, avendo accanto il segretario alla Difesa Pete Hegseth, Trump ha annunciato che la Boeing costruirà il futuro caccia della US Air Force, che secondo il Pentagono avrà caratteristiche di gran lunga superiori a quelle degli attuali aerei e che sarà essenziale – dice Hegseth – in un potenziale conflitto con la Cina. Il contratto iniziale vale 20 miliardi di dollari.

Nell’occasione, Trump ha risposto a molte domande dei giornalisti presenti, lasciando intendere che potrebbe essere “flessibile” sui dazi – il D-Day è fissato al 2 aprile – e affermando che una Nato senza Usa sarebbe più debole (una palese ovvietà).

Trump 2: Musk, il lupo perde il pelo ma non il vizio

La notizia che riguarda Musk è nella serie ‘il lupe perde il pelo ma non il vizio’: Musk, l’uomo più ricco al Mondo, che nella campagna per Usa 2024 aveva suscitato molte polemiche, escogitando artifici – una lotteria – per comprare i voti in Pennsylvania, torna farlo in Wisconsin, dove si deve presto votare per la Corte Suprema statale.

Il padrone della Tesla offre 100 dollari a chiunque firmi una petizione contro “i giudici attivisti”, che sarebbero poi quelli che s’oppongono alle decisioni del Trump 2, sulla base della Costituzione o della legge.

L’iniziativa di Musk vuole indurre gli elettori a scegliere giudici allineati con l’Amministrazione, proprio mentre le iniziative del Doge, il suo Dipartimento, incontrano ostacoli nei tribunali, che bocciano licenziamenti indiscriminati o chiusure di Agenzie la cui esistenza è stabilita dalla legge.

Proprie ieri, il Dipartimento per la Sicurezza interna ha chiuso o ha drasticamente ridimensionato tre sue agenzie interne incaricate di vagliare la correttezza dei comportamenti con gli immigrati, giudicandole degli ostacoli al contrasto all’immigrazione illegale: i loro 300 dipendenti complessivi, che fornivano agli immigrati tutela legale e indagavano sulle loro denunce, saranno licenziati entro 60 giorni, se nel frattempo non si trova loro altra collocazione del Dipartimento.

Trump 2 : la Columbia University di New York si piega ai diktat dell’Amministrazione

Pur di non perdere 400 milioni di dollari di fondi pubblici, la Columbia University, il più prestigioso ateneo newyorchese, s’è piegato ai diktat dell’Amministrazione Trump, specie per quanto riguarda l’abbandono delle prassi di inclusione e contro la discriminazione.

La resa della Columbia, dettagliata in una lettera della presidente ad interim Katrina Armstrong, giunge una settimana dopo che l’Amministrazione Trump aveva intimato alle migliori università dell’Unione, quelle della cosiddetta Ivy League, di modificare tutta una serie di loro prassi, se volevano continuare a ricevere fondi pubblici. L’ultimatum aveva suscitato diffuse critiche, specie negli ambienti accademici, che vi vedono un attacco alla libertà degli atenei.

Nel dare la notizia in apertura, e con molto rilievo, il New York Times ricorda che, decenni or sono, la Columbia ebbe un contenzioso con l’allora imprenditore immobiliare Donald Trump, proprio per 400 milioni di dollari.