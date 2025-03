Shutdown sventato: il Senato ha ieri approvato il provvedimento già varato dalla Camera che estende per sei mesi, fino al 30 settembre, la copertura della spesa federale, evitando la parziale chiusura dei servizi pubblici che sarebbe scattata alla mezzanotte della East Coast degli Stati Uniti, cioè alle cinque del mattino in Italia. E’ una vittoria per il presidente Donald Trump, perché i repubblicani hanno mostrato grande compattezza.

I democratici, invece, sottolineano New York Times, Washington Post e un po’ tutti i media, hanno mostrato divisione e mancanza di strategia di partito: nove di loro, compreso il capo-gruppo Chuck Schumer, hanno infatti votato insieme ai repubblicani in un passaggio procedurale che richiedeva 60 voti su 100 – l’esito è stato 62 a 38 -. Il voto finale, dove bastava la maggioranza semplice, è stato 54 a 46.

L’atteggiamento di Schumer e di quanti lo hanno seguito, preoccupati che l’opinione pubblica attribuisse loro la responsabilità dello shutdown, è aspramente criticata, sui media, dalla sinistra del partito. Secondo il NYT, potrebbero esserci conseguenze per la leadership di Schumer al Senato.

Trump 2: verso divieto d’ingresso da 43 Paesi

Il New York Times rivela che l’Amministrazione Trump ha preparato un divieto di ingresso negli Stati Uniti per vìiaggiatori provenienti da 43 Paesi, un numero di molto maggiore di quelli colpiti da analoga misura, detta ‘travel ban’, nel primo mandato del presidente Trump. Molti dei Paesi appartengono al Mondo islamico o sono teatro di conflitti o di movimenti terroristici.

Trump 2: corte d’appello leva blocco ad abrogazione misure diversità, equità, inclusione

Una corte d’appello federale ha levato il blocco imposto in primo grado da un giudice federale di Baltimora ai provvedimenti di Trump che limitano o eliminano programmi a favore della diversità di genere e razziale, dell’equità e dell’inclusione. Due dei tre giudici d’appello hanno riconosciuto che gli ordini di Trump destano dubbi sulla loro congruità con il primo emendamento della Costituzione, quello sulla libertà di espressione, ma hanno comunque ritenuto che il giudice di primo grado abbia travalicato i suoi poteri, ordinando un blocco su scala nazionale.

In una vicenda correlata, oltre 50 Università sono sotto inchiesta proprio nell’ambito della campagna contro i programmi per la diversità, l’equità e l’inclusione: gli atenei sono accusati di discriminare gli studenti bianchi e asiatici, che non sono inclusi in quei programmi, per quanto riguarda l’ammissione, le borse di studio e vari altri aspetti della vita studentesca, e rischiano di perdere perdere tutti i loro finanziamenti pubblici.

Trump 2: borse in recupero, ma non abbastanza

Anche grazie allo shutdown sventato, e alla mancanza, per una volta, di sussulti sui fronti dei dazi, né corse in avanti, né marce indietro, è stata una giornata positiva in Borsa, a chiusura di una settimana nera: cifre alla mano, Wall Street ha conosciuto la sua migliore giornata dalle elezioni presidenziali, il 5 novembre.

I guadagni di una giornata non sono però stati sufficienti a compensare le perdite del resto della settimana. In apertura, il Wall Street Journal osserva che consumatori e aziende “mandano segnali di allarme”, mentre “la paura economica prende piede” nell’opinione pubblica: “Viaggi cancellati, meno pranzi di lavoro e parties aziendali, vendite in caduta: ‘Stiamo tagliando virtualmente su tutto’”.

Trump 2: fermenti repubblicani (e canadesi)

Se il partito democratico, come abbiamo visto, è diviso su come affrontare il Trump 2, i media liberal colgono segnali di insoddisfazione nel campo repubblicano sull’operato della Nuova Amministrazione.

I mugugni riguardano soprattutto l’operato di Elon Musk e del suo Dipartimento per l’efficienza dell’Amministrazione pubblica, il Doge, Gli inviati dell’Ap riferiscono di un meeting repubblicano surriscaldato ad Asheville, in North Carolina, dove il deputato Chuck Edwards è stato sommerso da domande e da contestazioni sui tagli dei finanziamenti e sui licenziamenti.

E c’è attenzione diffusa sull’insediamento del nuovo premier canadese Mark Carney, neo-leader liberale, già a capo della Banca centrale canadese. C’è curiosità su come il successore di Justin Trudeau gestirà la guerra commerciale con gli Stati Uniti, le minacce di annessione di Trump e la prospettiva di imminenti elezioni politiche.

Trump 2: Ucraina, cauto ottimismo su tregua trenta giorni

In tema di Ucraina, Politico.com rende bene quello che è l’atteggiamento generale della stampa Usa: “C’è ‘cauto ottimismo’ sul cessate-il-fuoco”, dopo la visita a Mosca dell’inviato di Trump Steve Witkoff, il cui incontro con il presidente russo Vladimnir Putin è stato confermato dal Cremlino. “Le due parti – scrive Politico.com – lavorano a un vertice presidenziale”, che potrebbe anche essere virtuale.