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Gender gap e trasparenza retributiva: le nuove direttive UE al centro dell’evento promosso da AIGI. Chi c’era

25
Marzo 2026
Di Redazione

Le nuove direttive europee su trasparenza retributiva, parità di genere e governance societaria sono state al centro dell’incontro “Impresa, Trasparenza e Autorità per la Parità: Women e Direttive Europee”, promosso da AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e AITRA in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Commissione europea, che si è svolto presso lo Europe Experience – David Sassoli.

L’iniziativa, organizzata in occasione dell’anniversario del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 25 marzo 1957, ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo accademico e delle imprese per discutere le principali evoluzioni del quadro normativo dell’Unione europea in materia di uguaglianza di genere, trasparenza retributiva e governance delle imprese.

Foto di Simone Zivillica

Marcello Bianchi, Assonime
Stefano Bottaro – Director HR Avio
Florinda Scicolone e Giorgio Martellino
Stefano Bottaro – Director HR Avio
Giorgio Martellino, Presidente AIGI
Stefano Bottaro – Director HR Avio
Florinda Scicolone, Responsabile Pari Opportunità AIGI
Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia
Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia
Florinda Scicolone, Responsabile Pari Opportunità AIGI
Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia
Giorgio Martellino, Presidente AIGI
Giorgio Martellino, Presidente AIGI
Florinda Scicolone, Responsabile Pari Opportunità AIGI
Marco Giorgino – Presidente Nedcommunity
Marco Giorgino – Presidente Nedcommunity
Marco Giorgino – Presidente Nedcommunity
Marcello Bianchi, Assonime
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