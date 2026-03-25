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Gender gap e trasparenza retributiva: le nuove direttive UE al centro dell’evento promosso da AIGI. Chi c’era
Di Redazione
Le nuove direttive europee su trasparenza retributiva, parità di genere e governance societaria sono state al centro dell’incontro “Impresa, Trasparenza e Autorità per la Parità: Women e Direttive Europee”, promosso da AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e AITRA in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Commissione europea, che si è svolto presso lo Europe Experience – David Sassoli.
L’iniziativa, organizzata in occasione dell’anniversario del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 25 marzo 1957, ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo accademico e delle imprese per discutere le principali evoluzioni del quadro normativo dell’Unione europea in materia di uguaglianza di genere, trasparenza retributiva e governance delle imprese.
Foto di Simone Zivillica