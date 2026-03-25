Le nuove direttive europee su trasparenza retributiva, parità di genere e governance societaria sono state al centro dell’incontro “Impresa, Trasparenza e Autorità per la Parità: Women e Direttive Europee”, promosso da AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e AITRA in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Commissione europea, che si è svolto presso lo Europe Experience – David Sassoli.

L’iniziativa, organizzata in occasione dell’anniversario del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 25 marzo 1957, ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo accademico e delle imprese per discutere le principali evoluzioni del quadro normativo dell’Unione europea in materia di uguaglianza di genere, trasparenza retributiva e governance delle imprese.

Foto di Simone Zivillica

Marcello Bianchi, Assonime Stefano Bottaro – Director HR Avio Florinda Scicolone e Giorgio Martellino Stefano Bottaro – Director HR Avio Giorgio Martellino, Presidente AIGI Stefano Bottaro – Director HR Avio Florinda Scicolone, Responsabile Pari Opportunità AIGI Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia Florinda Scicolone, Responsabile Pari Opportunità AIGI Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia Giorgio Martellino, Presidente AIGI Giorgio Martellino, Presidente AIGI Florinda Scicolone, Responsabile Pari Opportunità AIGI Marco Giorgino – Presidente Nedcommunity Marco Giorgino – Presidente Nedcommunity Marco Giorgino – Presidente Nedcommunity Marcello Bianchi, Assonime Marcello Bianchi, Assonime





