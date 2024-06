Il presidente Usa Joe Biden incontra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al Vertice del G7, in Puglia, e firma con lui un accordo di sicurezza decennale tra Usa e Ucraina. “Oggi, gli Stati Uniti mandano un segnale forte di fermo sostegno all’Ucraina”, annuncia l’Amministrazione statunitense. Biden, poi, affaticato dalle missioni degli ultimi dieci giorni, salta la cena d’onore offerta ai leader dei Grandi dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi. “Sono due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena”: così la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

A Washington, intanto, Donald Trump incassa il sostegno di deputati e senatori repubblicani, mettendo piede al Congresso per la prima volta dall’insurrezione dal 6 gennaio 2021. S’inchina a lui anche il capogruppo dei senatori Mitch McConnell, che è a fine corsa e che, in passato, aveva avuto sussulti d’insofferenza nei confronti del magnate, ma che si presta all’omaggio all’ex (e forse futuro) presidente.

Il ritorno sul Campidoglio di Trump ha avuto toni e momenti trionfali, esaltando l’unità del partito dietro il magnate. Almeno, questa è l’analisi del magnate, che ha detto: “C’è una grande unità all’interno dei repubblicani… Vogliamo che il nostro Paese abbia successo… La nazione è in declino e noi la renderemo di nuovo grande”, riprendendo il suo slogan ‘Make America Great Again’.

Usa 2024: Ucraina, l’accordo di Biden che Trump potrebbe cancellare

L’accordo sulla sicurezza con l’Ucraina firmato da Biden non sarà ratificato dal Congresso. Quindi, osserva il Washington Post, qualsiasi prossimo presidente degli Stati Uniti potrà cancellarla, anche se l’intesa decennale mira a impegnare le future Amministrazioni degli Stati Uniti a sostenere l’Ucraina e a creare la cornice per uno sforzo americano a lungo termine da parte degli Stati Uniti per aiutare a sviluppare le forze armate ucraine.

Non è ovviamente escluso che l’intesa trascenda le divisioni politiche all’interno degli Stati Uniti. Ma, d’altra parte, non è neppure escluso che Trump o qualsiasi futuro presidente si chiami fuori dall’accordo esecutivo, che non è un trattato.

In una conferenza stampa al G7, Biden ha anche precisato, rispondendo a una domanda, che non intende né graziare il figlio Hunter, né commutare la pena che gli sarà eventualmente inflitta. Hunter è stato condannato, in un processo nel Delaware, per avere acquistato e posseduto nel 2018 una pistola, tenendo celata la sua dipendenza da droga e alcol.

Usa 2024: sondaggi e contatti Secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, Trump è avanti di due punti su Biden a livello nazionale, 41% a 39%. Il 20% restante non si pronuncia o è orientato a non votare. Un rilevamento Politico – Morning Consult indica che la vice-presidente Kamala Harris riscuote più consensi del presidente fra gli afro-americani e sull’aborto, ma con un tasso di approvazione comunque basso (i giudizi positivi sono il 42%, quelli negativi il 52%). Molti elettori faticano a vedere in Harris una candidata alla presidenza e la futura leader democratica.

Agli elettori afro-americani, guarda pure Trump, che, oggi, nel giorno del suo 78° compleanno, vola a Detroit, la maggiore città del Michigan, uno degli Stati chiave di Usa 2024. L’80% dei residenti sono afro-americani e democratici e le chance che qui Trump ossa battere Biden sono limitate. Ma la sua campagna mostra di credere in un successo.

Usa 2024: ipotesi convention senza Trump

La Nbc avanza l’ipotesi che Trump possa non partecipare alla Convention dei repubblicani, che ne ufficializzerà la candidatura, a metà luglio a Milwaukee: potrebbe essere in carcere o ai domiciliari dopo il verdetto di colpevolezza nel processo a New York a fine giugno. La pena del magnate, condannato per tutti i 34 capi d’accusa, sarà annunciata l’11 luglio.

Secondo le fonti della tv, sia a Mar-a-lago in Florida, che a Milwaukee, in Wisconsin, ci si sta già preparando all’eventualità che Trump debba intervenire virtualmente alla convention. L’ipotesi è teoricamente proponibile e mediaticamente suggestiva. E’ però improbabile che Trump, incensurato, sia condannato a una pena detentiva e, in ogni caso, i suoi legali chiederebbero che la pena sia sospesa in attesa dell’appello.

Se Trump non dovesse partecipare alla convention, sarebbe la prima volta per il candidato di uno dei principali partiti nella storia degli Stati Uniti.