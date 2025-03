Regione Lombardia lavora per sfruttare le opportunità, non solo in termini sportivi, delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. «Sono certo che saranno un evento concreto, importante e utile, che testimonia la volontà di tutta l’istituzione lombarda di essere all’altezza di questa sfida», ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in videomessaggio al convegno ‘Lombardia al centro del movimento: sfide e opportunità’, svoltosi a Palazzo Lombardia e inerente la gestione dei trasporti.

Il Piano Trasporti

Un punto chiave per il successo dell’evento e per il futuro della regione è il potenziamento delle infrastrutture di trasporto. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato come «le infrastrutture e i trasporti saranno determinanti per il successo dell’evento e per lasciare un’eredità duratura alla Lombardia, con opere che miglioreranno la mobilità per gli anni a venire». Ha inoltre evidenziato l’impegno della regione nell’investire in «reti più moderne, digitalizzate e sostenibili, puntando sull’innovazione e sull’integrazione dei diversi sistemi di trasporto».

L’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, ha illustrato le principali iniziative previste per il miglioramento del sistema di mobilità lombardo. Tra le misure più rilevanti vi sono l’introduzione del biglietto unico digitale, che entro il 2028 renderà più semplice e accessibile l’utilizzo del trasporto pubblico; l’immissione di 214 nuovi treni sulle tratte ferroviarie, di cui 189 già in servizio, per migliorare la qualità e l’affidabilità del trasporto ferroviario; la riforma della Legge Regionale 6/2012, finalizzata a rendere più efficiente l’intero sistema di trasporto pubblico locale.

Numeri e sfide della mobilità lombarda

Il trasporto pubblico in Lombardia è uno dei più complessi e utilizzati d’Italia. Ogni giorno, tra autobus e treni, 4,4 milioni di persone si spostano nella regione, di cui oltre 780.000 passeggeri utilizzano i servizi di Trenord. La rete ferroviaria lombarda gestisce oltre 2.300 treni giornalieri, che diventano 3.400 includendo convogli merci, Alta Velocità e altre tipologie di trasporto. Nel solo 2024, Trenord ha trasportato oltre 200 milioni di passeggeri, confermando la necessità di un sistema efficiente e innovativo.

Verso il 2026: Lombardia pronta

Il convegno ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, il presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Marco Osnato, e il vicepresidente della II Commissione Giustizia del Senato, Sandro Sisler.

L’obiettivo comune è quello di arrivare all’appuntamento olimpico con un sistema di trasporto moderno, funzionale e in grado di gestire l’afflusso di atleti, turisti e cittadini. “Dobbiamo farci trovare non solo pronti, ma impeccabili”, ha ribadito Fontana, evidenziando l’importanza di un approccio strategico per garantire che Milano-Cortina 2026 sia non solo un successo sportivo, ma anche un trampolino di lancio per una mobilità più efficiente e sostenibile per il futuro della Lombardia.