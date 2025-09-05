Procedono spediti i lavori per il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d’Ampezzo, destinato ad accogliere atleti e delegazioni in occasione dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottolineando come la struttura stia assumendo sempre più la forma di un vero e proprio cuore pulsante della manifestazione.

«Qui gli atleti di tutte le nazionalità si incontreranno, si alleneranno, condivideranno momenti di sport e comunità, circondati dallo scenario unico delle Dolomiti Patrimonio Unesco», si legge nella nota del Mit.

Secondo quanto riferito, si è entrati in una delle fasi conclusive dell’intervento. Sono in corso di realizzazione i due edifici principali del villaggio, progettati come hub di comunità. Ognuno si sviluppa su due piani da 2.400 metri quadrati l’uno, ospitando uffici organizzativi, aree dedicate alle squadre, palestre moderne e poliambulatori attivi 24 ore su 24, per garantire benessere e assistenza costante agli atleti.

Nelle prossime settimane sarà completata l’installazione degli impianti di acqua, elettricità e riscaldamento, fondamentali per dare piena funzionalità agli ambienti. Successivamente sarà aggiunto un tocco di identità: grafiche adesive con i simboli e i marchi ufficiali dei Giochi, pensate per rendere gli spazi accoglienti e familiari.

«Il villaggio di Cortina non sarà solo un alloggio temporaneo, ma un luogo di incontro, valori sportivi e scambio culturale che Mit e Simico stanno costruendo con impegno senza sosta», conclude la nota del ministero.