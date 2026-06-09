In casa Grimaldi Lines l’estate si apre con un’importante novità: il nuovo shuttle bus che collega regolarmente la stazione ferroviaria al porto di Livorno e viceversa. Il servizio, dedicato a tutti passeggeri in partenza e in arrivo per/da Olbia, resterà attivo per tutta la stagione fino al 31 ottobre, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio a bordo delle navi Grimaldi Lines e favorendo una mobilità sempre più integrata.



Il nuovo shuttle bus consente infatti di arrivare a Livorno comodamente in treno: per raggiungere il terminal portuale dalla stazione ferroviaria sono sufficienti pochi minuti di navetta, senza la necessità di ricorrere a taxi o mezzi privati. Il servizio è disponibile anche in direzione opposta, dal porto alla stazione, per i passeggeri che rientrano a Livorno e sono diretti a casa, dopo aver concluso le loro vacanze.



In entrambe le direzioni sono previste due corse, una mattutina e una serale. Gli orari coincidono con quelli delle navi gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, che si alternano tra Livorno e Olbia: dalla stazione ferroviaria la navetta parte alle 08.15 e alle 20.30, dal porto parte alle 07.45 e alle 20.00.



Il costo del servizio, molto vantaggioso rispetto ai prezzi dei trasferimenti privati, è di 5 euro a persona a tratta, esclusi i bambini fino a 3 anni che viaggiano gratuitamente senza posto a sedere. Può essere acquistato contestualmente al biglietto della nave, a bordo durante la traversata oppure direttamente sul bus, ricordando però che ogni navetta ha una capienza limitata. È possibile il trasporto di biciclette a bordo dello shuttle. Con questa nuova iniziativa, Grimaldi Lines conferma il proprio impegno nell’offrire all’utenza proposte di viaggio sempre più complete, che integrano la traversata marittima con tutti i servizi necessari anche per chi

non viaggia con l’auto al seguito ma desidera comunque raggiungere il porto d’imbarco in totale comodità.