Verona accoglie la quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, l’evento fieristico di rilievo nazionale e internazionale dedicato ai trasporti, alla logistica e ai servizi alle imprese, in programma da oggi fino al 14 marzo. Organizzata da Alis in collaborazione con Veronafiere, la manifestazione è ormai un appuntamento chiave del settore, con un focus sulle dinamiche geopolitiche attuali e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Quest’anno si registra una crescita significativa: 500 espositori (+20% di area espositiva rispetto al 2024) e una forte apertura all’internazionalizzazione. Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha sottolineato il valore dell’evento: «LetExpo è una manifestazione che cresce ogni anno, un grande lavoro fatto da Alis, l’associazione che raggruppa gli operatori del mondo del trasporto e della logistica sostenibile che ha creduto fortemente in questa iniziativa. È partita quattro anni fa e devo dire che ogni anno c’è una crescita costante e continua grazie a un grandissimo lavoro di squadra».

L’Italia, con una posizione strategica nel commercio europeo e globale, gioca un ruolo chiave nella logistica, attraversata da quattro dei nove corridoi della rete trans-europea e parte del corridoio IMEC (“Via del Cotone”). Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inaugurato l’evento, evidenziando il supporto della Farnesina nel consolidamento delle connessioni logistiche del Paese: «Il settore della logistica è fondamentale per l’economia italiana e la crescita del nostro export».

Oltre agli incontri B2B, LetExpo 2025 propone un ricco programma di conferenze, workshop e dibattiti. Il Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha sottolineato come «le interconnessioni globali fanno sì che eventi critici possano avere ripercussioni anche a migliaia di chilometri di distanza» e come sia fondamentale investire in difesa e sicurezza per garantire stabilità economica e operativa.

Un intero padiglione è dedicato ad “Alis per il Sociale”, con la partecipazione di enti del terzo settore impegnati in volontariato, sport e solidarietà.

LetExpo si conferma dunque un punto di riferimento per le imprese del settore, un’opportunità per presentare innovazioni, dialogare con le istituzioni e reclutare giovani talenti, contribuendo alla crescita del comparto logistico, che nel 2024 ha raggiunto un fatturato di 117,8 miliardi di euro.