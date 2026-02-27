Il 26 febbraio a Salerno ha preso il via la prima edizione del Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile, in calendario fino al 28 febbraio. Nella sessione inaugurale, “Sostenibilità nel Mediterraneo: la governance internazionale per un nuovo equilibrio”, Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare, ha richiamato la centralità del bacino mediterraneo come snodo per cooperazione, sicurezza e transizione energetica.

Per Mattioli il Mediterraneo è un «crocevia strategico» chiamato a diventare una piattaforma di sostenibilità: un obiettivo che, ha rimarcato, richiede di rafforzare la tutela del mare anche alla luce dell’impatto dei cambiamenti climatici. Nel suo intervento ha inoltre insistito sulla libertà di navigazione, evidenziando il legame stretto tra sostenibilità e sicurezza, soprattutto in un contesto geopolitico attraversato da conflitti.

Alla sessione hanno partecipato esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Antonio Errigo, vicedirettore di ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, Francesco Senese, Liaison Officer del Parliamentary Assembly of the Mediterranean, Anna Arianna Buonfanti, ricercatrice di SRM – Centro Studi e Ricerche, e Valeria Mangiarotti, direttore board di MedCruise.

Sul fronte internazionale sono intervenuti Jamil Ouazzani, portando l’esperienza di Tangier City Port Management Company, e Massimo Clemente, che ha approfondito il rapporto strategico tra scali portuali e città.

Il Forum si propone come spazio di confronto per rafforzare la governance del Mediterraneo e favorire modelli di turismo sostenibile in grado di tenere insieme crescita economica, sicurezza marittima e salvaguardia ambientale.