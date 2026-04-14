Siamo a Roma, al Ministero della Salute, dove martedì 14 aprile si è presentato il Libro bianco della Pneumologia insieme ai Policy Paper che tracciano una vera e propria roadmap per la salute respiratoria. Al centro del confronto non c’è solo il quadro clinico, ma un tema sempre più strategico per il Servizio sanitario nazionale: come rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure in un ambito, quello delle patologie respiratorie croniche, che pesa in modo crescente su sistema e qualità della vita dei pazienti.