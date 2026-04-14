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Salute respiratoria, al Ministero il confronto su prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure: chi c’era

14
Aprile 2026
Di Simone Zivillica

Siamo a Roma, al Ministero della Salute, dove martedì 14 aprile si è presentato il Libro bianco della Pneumologia insieme ai Policy Paper che tracciano una vera e propria roadmap per la salute respiratoria. Al centro del confronto non c’è solo il quadro clinico, ma un tema sempre più strategico per il Servizio sanitario nazionale: come rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure in un ambito, quello delle patologie respiratorie croniche, che pesa in modo crescente su sistema e qualità della vita dei pazienti. 

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Orazio Schillaci – Ministro della Salute
Raffaele Scala – Presidente AIPO-ITS/ETS
Professore Fabiano Di Marco
Novelli, Landau, Serafini, Carone
Novelli, Landau, Serafini, Carone
Campitiello, Serafini
Gambale, Landau, D’Antonio, Tursi
Paola Rogliani – Presidente SIP/IRS
Landau, Rogliani, Schillaci, Scala
Paola Rogliani – Presidente SIP/IRS
On. Ugo Cappellacci – Videomessaggio
On. Ugo Cappellacci – Videomessaggio
Landau, Di Marco, Micheletto
Di Marco, Micheletto
Campitiello, Rogliani
Campitiello, Rogliani
Maria Rosaria Campitiello – Ministero della Salute
Janina Landau – Giornalista
Landau, Campitiello, Serafini, Carone
Maria Rosaria Campitiello – Ministero della Salute
Maria Rosaria Campitiello – Ministero della Salute
D’Antonio, Tursi
Gambale, Landau
Tursi, Girelli
Landau, D’Antonio, Tursi, Girelli
Tursi, Girelli, Murelli (In collegamento)
On. Gian Antonio Girelli
Rogliani, Landau
Paola Rogliani – Presidente SIP/IRS
Landau, Rogliani, Schillaci, Scala
Raffaele Scala – Presidente AIPO-ITS/ETS
Professore Fabiano Di Marco
Claudio Micheletto – Direttore U.O.C. Pneumologia, AOUI Verona
On. Gian Antonio Girelli
On. Gian Antonio Girelli
On. Gian Antonio Girelli
Marco Mattei – Capo di Gabinetto Ministero della Salute
Rogliani, Landau, Mattei, Scala
On. Gian Antonio Girelli
Carlo Zerbino – Direttore Generale di AIPO
Carlo Zerbino – Direttore Generale di AIPO

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