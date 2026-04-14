Siamo a Roma, al Ministero della Salute, dove martedì 14 aprile si è presentato il Libro bianco della Pneumologia insieme ai Policy Paper che tracciano una vera e propria roadmap per la salute respiratoria. Al centro del confronto non c’è solo il quadro clinico, ma un tema sempre più strategico per il Servizio sanitario nazionale: come rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure in un ambito, quello delle patologie respiratorie croniche, che pesa in modo crescente su sistema e qualità della vita dei pazienti.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Orazio Schillaci – Ministro della Salute Raffaele Scala – Presidente AIPO-ITS/ETS Professore Fabiano Di Marco Novelli, Landau, Serafini, Carone Novelli, Landau, Serafini, Carone Campitiello, Serafini Gambale, Landau, D’Antonio, Tursi Paola Rogliani – Presidente SIP/IRS Landau, Rogliani, Schillaci, Scala Paola Rogliani – Presidente SIP/IRS On. Ugo Cappellacci – Videomessaggio On. Ugo Cappellacci – Videomessaggio Landau, Di Marco, Micheletto Di Marco, Micheletto Campitiello, Rogliani Campitiello, Rogliani Maria Rosaria Campitiello – Ministero della Salute Janina Landau – Giornalista Landau, Campitiello, Serafini, Carone Maria Rosaria Campitiello – Ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello – Ministero della Salute D’Antonio, Tursi Gambale, Landau Tursi, Girelli Landau, D’Antonio, Tursi, Girelli Tursi, Girelli, Murelli (In collegamento) On. Gian Antonio Girelli Rogliani, Landau Paola Rogliani – Presidente SIP/IRS Landau, Rogliani, Schillaci, Scala Raffaele Scala – Presidente AIPO-ITS/ETS Professore Fabiano Di Marco Claudio Micheletto – Direttore U.O.C. Pneumologia, AOUI Verona On. Gian Antonio Girelli On. Gian Antonio Girelli On. Gian Antonio Girelli Marco Mattei – Capo di Gabinetto Ministero della Salute Rogliani, Landau, Mattei, Scala On. Gian Antonio Girelli