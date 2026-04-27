Siccità Italia: morire di sete senza accorgersene

L’Italia senz’acqua si sta aggravando. E le siccità locali sono malattie molto diverse che meritano cure personalizzate. Non è la terra che si sta improvvisamente seccando. Siamo noi con gli ombrelli a rovescio bucati e gli innaffiatori vuoti. Molto sbagliato misurare la siccità contando i giorni senza pioggia; il problema vero è sotto i piedi, invisibile. Nelle falde che non si ricaricano, nei fiumi che non recuperano, nella neve che semplicemente non c’è più. Il 2025 lo dimostra con una chiarezza quasi brutale: piogge complessivamente nella norma, persino leggermente sopra la media climatica, eppure meno acqua disponibile. Molta meno. Fino al 19% in meno rispetto al 2024. È qui che il sistema si rompe, e iniziamo a capire che non si tratta più di un’anomalia ma di un cambiamento strutturale.



La dinamica è semplice solo in apparenza: piove, ma piove male. Eventi brevi, violenti, concentrati, che scivolano via senza infiltrarsi nel terreno. Nel frattempo le temperature più alte accelerano l’evaporazione e cancellano rapidamente quella stessa acqua. E soprattutto manca la neve, che era la vera riserva strategica del Paese. Nel 2026 il deficit arriva fino al 40%, con punte peggiori nei mesi invernali. Senza quell’accumulo, l’estate parte già in debito. È un cambio di paradigma: puoi avere settimane piovose e restare comunque in crisi idrica.

Nel Nord Italia questo nuovo equilibrio fragile si vede meglio che altrove, perché tutto ruota attorno a un sistema che non perdona: il bacino del Po. In Lombardia, con Milano come punto di riferimento, il problema è ormai strutturale. Le falde sono sotto pressione e i livelli dei fiumi non tornano più davvero alla normalità, nemmeno fuori stagione. Il nodo è la dipendenza da un sistema che non riesce più a rigenerarsi come un tempo, anche per via della neve alpina sempre più scarsa. Spostandosi in Piemonte, su Torino, il quadro si fa ancora più netto: è una delle aree più colpite negli ultimi mesi, con episodi di siccità anche estrema alternati a piogge intense che però non cambiano il bilancio complessivo. Qui la parola chiave è variabilità, ma logorante. In Veneto, con Venezia come riferimento, la situazione appare meno drammatica ma resta estremamente delicata: meno acqua dai fiumi significa anche maggiore esposizione alla risalita del mare, con il rischio concreto di salinizzazione delle aree costiere. È un equilibrio sottile, che può rompersi rapidamente.

Scendendo verso il Centro Italia, la siccità cambia volto e diventa meno evidente, ma non per questo meno pericolosa. Nel Lazio, con Roma al centro, il dato che conta davvero non è tanto la riduzione delle piogge, che pure c’è stata, quanto il crollo della disponibilità idrica sotterranea. Le falde perdono fino al 30% e il motivo è sempre lo stesso: piogge troppo intense per essere assorbite. È una crisi silenziosa, che non fa notizia finché non diventa emergenza. In Toscana, con Firenze, invece la situazione è più esplicita: il 2025 ha registrato deficit marcati, anche molto pesanti in alcuni periodi dell’anno, e condizioni di siccità severa fino a livelli estremi. Qui il problema è la difficoltà a recuperare: quando il sistema scende sotto una certa soglia, fatica a risalire.

Nel Sud Italia la vulnerabilità è ancora più evidente, perché al fattore climatico si sommano limiti strutturali. In Campania, con Napoli, la scarsità d’acqua si intreccia con una rete infrastrutturale che disperde troppo e gestisce male le risorse. Il risultato è una situazione critica ma disomogenea, dove alcune aree soffrono molto più di altre. In Puglia, con Bari, il discorso è ancora più diretto: è una regione storicamente esposta, dipendente da invasi e trasferimenti idrici, quindi estremamente sensibile a qualsiasi variazione. Qui la siccità non è un evento, è una condizione di base che si intensifica.

La Sicilia, con Palermo, rappresenta forse il caso più emblematico del nuovo clima italiano. Non c’è una tendenza lineare: alcune aree restano in deficit, altre passano rapidamente a condizioni di surplus. Gli invasi possono svuotarsi e riempirsi nel giro di pochi mesi. È l’effetto più evidente della tropicalizzazione del clima: estremi che si alternano senza equilibrio.

Se si prova a mettere insieme questa mappa, il risultato è chiaro: Piemonte, Toscana, Campania e Puglia sono oggi le aree più critiche; Lombardia, Lazio e Veneto vivono una criticità più strutturale e meno appariscente; la Sicilia resta un territorio instabile, dove tutto può cambiare rapidamente. Ma il punto più importante è un altro: nessuna di queste zone è davvero al sicuro. Cambia solo il modo in cui la crisi si manifesta.

La siccità in Italia non è più un’emergenza temporanea da affrontare quando arriva. È un sistema che si accumula nel tempo, che si nasconde nei dati e che non si risolve con qualche mese di pioggia in più. Prevenzione è la parola chiave. Non sufficientemente sexy per attivare le Istituzioni e dare vita a un Piano Nazionale Siccità. Morire lentamente di sete senza accorgersene.