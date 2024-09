I 110 anni di Marinella. Un successo per il made in Italy di qualità

I 110 anni di Marinella non sono soltanto un trionfo per un brand diventato iconico nello stile italiano, ma rappresentano un riflettore sull’importanza del made in Italy. La serata romana, allestita nella Terrazza Rinascente, è stata l’occasione per ricordare alle istituzioni il ruolo che queste storie di artigianalità e imprenditorialità possono giocare nel campo dell’economia italiana.

La storia di Marinella è iniziata nel 1914 ed è legata a una famiglia, che oggi ha come capostipite Maurizio e come “delfino” il giovane e rampante Alessandro. Nemmeno trent’anni, ma ha negli occhi azzurri come il golfo della sua città quella consapevolezza e tranquillità di chi ha ben chiare le sfide che lo aspettano.

Ma se da un lato ci sono le imprese, dall’altro sono le istituzioni a giocare un ruolo fondamentale. Sta a loro creare il campo per valorizzare e tutelare il made in Italy, soprattutto quello di qualità.

Se Marinella è nata a Napoli, è anche vero che a Roma ha avuto una storia tutta particolare, profondamente intrecciata con i dress code istituzionali. Questa caratteristica ha permesso al brand di diventare parte integrante della storia artigianale, imprenditoriale e manufatturiera romana. E la città ha premiato questa trade union. E se la tiene stretta.

Riprese e montaggi a cura di Simone Zivillica