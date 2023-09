Sono stati cinque anni cruciali per la storia dell’Europa. Anni in cui il continente è stato segnato inesorabilmente dall’esperienza del Covid e dalla guerra in Ucraina. Ma anche da avvenimenti politici epocali, come la fine dell’era Merkel e la Brexit. Quella che si affaccia all’appuntamento elettorale del 2024, quindi, è quindi un’Europa molto diversa da cinque anni fa. Gianni Pittella, già vicepresidente del Parlamento europeo, ha analizzato questo frangente storico-politico-economico nel pamphlet Road to 2024 realizzato in collaborazione con The Watcher Post e Formiche. Un saggio che si compone di tre documenti: il primo focalizzato su cosa è successo in UE negli ultimi anni; un secondo su cosa succederà da qui alle elezioni; il terzo sull’Europa che ci consegneranno le elezioni 2024.

Nell’intervista con Pittella abbiamo introdotto la prima sezione del pamphlet, anticipandone alcune riflessioni.

