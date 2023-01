The Watcher Post è una testata di approfondimento. Così si è fatta strada tra i lettori dell’ambiente istituzionale e imprenditoriale che la seguono. Ma anche grazie a una dialettica mai statica, sensibile alle forme più innovative di comunicazione digitale, tra cui il video, in tutte le sue declinazioni.

Il 2023 inizia per noi con una nuova forma di comunicazione video che abbiamo confezionato in un prodotto editoriale coerente con la nostra mission: spiegare il perché delle cose.

Sono le The Watcher Pills.

Cosa sono? Pillole video che concentrano in un tempo molto breve la spiegazione di alcuni fenomeni, mercati, filiere industriali o servizi. Utili per capire in modo più diretto ed efficace i dibattiti dell’attualità, per interpretare meglio i fatti e farsi delle idee più chiare, supportate da un’informazione di qualità.

Volta per volta affronteremo un argomento del dibattito pubblico di interesse strategico per la vita sociale, politica o economica del paese e ne spiegheremo la natura, gli sviluppi e le prospettive, puntando su una metrica comunicativa semplice e immediata, coerente con le nuove frontiere della comunicazione digitale.

La comunicazione sta cambiando molto velocemente: per essere vincente necessita di uno studio approfondito degli strumenti, dei linguaggi e, ovviamente, dei fatti, ma con una veicolazione semplice. Per questo progetto The Watcher Post ha strutturato un team composto da giornalisti, storyteller, interpreti, videomaker, sceneggiatori e graphic designer, per confezionare un servizio efficace e contemporaneo. Pochi minuti di video, tanto lavoro dietro.

La prima uscita domani, venerdì 20 gennaio. Seguiteci.