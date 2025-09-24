Il Gruppo Editoriale URANIA ha inaugurato martedì 23 settembre, nella prestigiosa cornice di Villa Wolkonsky a Roma, la prima edizione del Policy & Business Forum, un appuntamento ideato per creare un dialogo strutturato e qualificato tra il mondo delle istituzioni e quello delle imprese sui temi che guidano l’agenda italiana ed europea.

Nel corso della giornata si sono alternati panel, interviste e talk con la partecipazione di rappresentanti di governo, top manager, economisti e giornalisti dei principali settori strategici. Un confronto vivace e concreto che ha posto al centro la crescita, la competitività e la ricerca di una governance sempre più condivisa e proattiva.

I lavori sono stati moderati dalle firme più autorevoli che collaborano con il gruppo editoriale – da Roberto Arditti a Gaspare Borsellino, da Daniele Capezzone a Gaia De Scalzi fino a Claudio Velardi – offrendo ai partecipanti e al pubblico televisivo uno sguardo qualificato e plurale.

Il Forum, trasmesso in diretta sul canale 260 del digitale terrestre, sulle piattaforme Samsung TV Plus e Rakuten TV, nonché sui canali social di URANIA, ha rappresentato uno spazio privilegiato, dove la voce del mondo produttivo e quella delle istituzioni si sono confrontate sui principali temi e sfide dei prossimi mesi. Ecco chi ha partecipato: