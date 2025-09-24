The Watcher Photos

URANIA Policy & Business Forum: ecco chi c’era

24
Settembre 2025
Di Redazione

Il Gruppo Editoriale URANIA ha inaugurato martedì 23 settembre, nella prestigiosa cornice di Villa Wolkonsky a Roma, la prima edizione del Policy & Business Forum, un appuntamento ideato per creare un dialogo strutturato e qualificato tra il mondo delle istituzioni e quello delle imprese sui temi che guidano l’agenda italiana ed europea.

Nel corso della giornata si sono alternati panel, interviste e talk con la partecipazione di rappresentanti di governo, top manager, economisti e giornalisti dei principali settori strategici. Un confronto vivace e concreto che ha posto al centro la crescita, la competitività e la ricerca di una governance sempre più condivisa e proattiva.

I lavori sono stati moderati dalle firme più autorevoli che collaborano con il gruppo editoriale – da Roberto Arditti a Gaspare Borsellino, da Daniele Capezzone a Gaia De Scalzi fino a Claudio Velardi – offrendo ai partecipanti e al pubblico televisivo uno sguardo qualificato e plurale.

Il Forum, trasmesso in diretta sul canale 260 del digitale terrestre, sulle piattaforme Samsung TV Plus e Rakuten TV, nonché sui canali social di URANIA, ha rappresentato uno spazio privilegiato, dove la voce del mondo produttivo e quella delle istituzioni si sono confrontate sui principali temi e sfide dei prossimi mesi. Ecco chi ha partecipato:

Caruso_Mulè
Velardi_Valentini
Valentino Valentini, Vice Ministro delle imprese e del made in Italy 
De Scalzi_Boschi_Bindi_Filippini
De Scalzi_Boschi_Bindi_Filippini
De Scalzi_Boschi_Bindi_Filippini
Alberto Barachini, Sottosegretario all’editoria
Velardi_Calenda
Vecchi_Barachini
Carlo Calenda, Segretario di Azione
Tiziana Carpinello, Presidente Bentley SOA
Maria Elena Boschi, Capogruppo Italia Viva Camera
Giambruno_Capitanio_Damiani_Pastorella_Suigo
Giambruno_Capitanio_Damiani_Pastorella_Suigo
Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione
Caruso_Zangrillo
Caruso_Zangrillo
Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato
De Scalzi_Ronzulli
Vecchi_Longi_Casu_Folonari_Pressi
Bozzacchi_La Pietra
Bozzacchi_La Pietra
Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura
Federico Freni, Sottosegretario al Ministero dell’Economia
Capezzone_Freni
Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario al Ministero della difesa
Gramaglia_Perego di Cremnago
Caruso_Bitonci_Cattaneo_Basso_Roccatti_Filini
Caruso_Bitonci_Cattaneo_Basso_Roccatti_Filini
Capezzone_Osnato_De Micheli_Rossello_Cerchiai_Maione_Valducci
Edward Llewellyn, Ambasciatore britannico in Italia e San Marino
Giampiero Zurlo, Presidente di URANIA Media
Giampiero Zurlo, Presidente di URANIA Media
Velardi_Peluffo_Squeri_Iaccarino_Artizzu
Velardi_Peluffo_Squeri_Iaccarino_Artizzu
De Scalzi_Mulè
Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei deputati
Lorenzin_Celia_Palou de Comasema_Murelli
Campitiello_Zaffini_Liris
Campitiello_Zaffini
Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea
Caruso_Loiero_Della Porta_Santillo_Carpinello
Loiero_Della Porta_Santillo_Carpinello
Caruso_Loiero_Della Porta_Santillo_Carpinello
Vecchi_Longi_Casu_Folonari_Pressi
Bozzacchi_Centinaio_Nevi_Fregolent_Giansanti_Sannella
Bozzacchi_Centinaio_Nevi_Fregolent_Giansanti_Sannella
Arditti_Della Vedova_Pittella_Alfano_Boccardo_Arzarello_Picierno (in collegamento)
Arditti_Della Vedova_Pittella_Alfano_Boccardo_Arzarello_Picierno (in collegamento)
Arditti_Rauti
Isabella Rauti, Sottosegretaria al Ministero della difesa
 Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati 
Arditti_Lupi
Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente Commissione Politiche dell’Ue
Borsellino_Mollicone_Marinella_Saccà
Mollicone_Marinella_Saccà
Capezzone_Osnato_De Micheli_Rossello_Cerchiai_Maione_Valducci
Claudio Velardi_Gianluca Lambiase

Video in evidenza

Postilla | Cecilia Primerano, Vicedirettore Approfondimento RAI
Postilla | Cecilia Primerano, Vicedirettore Approfondimento RAI

mercoledì 17 Settembre 2025
Draft | Maria Sabrina Guida, Responsabile Dir. Gen. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Draft | Maria Sabrina Guida, Responsabile Dir. Gen. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

mercoledì 17 Settembre 2025
Energia: tra autonomia nazionale e sviluppo
Energia: tra autonomia nazionale e sviluppo

mercoledì 17 Settembre 2025