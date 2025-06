Turismo e innovazione: la serata a Palazzo Baldassini

Si è svolta a Palazzo Baldassini, nel cuore di Roma, la presentazione della prima edizione del “Tourism and Incoming Watch”, il nuovo rapporto firmato Nexi in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del Turismo del Ministero del Turismo.

Un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese e operatori del settore per riflettere – dati alla mano – sul ruolo strategico del turismo incoming per l’economia italiana, sull’impatto dei pagamenti digitali e sulle nuove traiettorie di sviluppo per un’industria turistica più solida e sostenibile.