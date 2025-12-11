The Watcher Photos

Transizione energetica: NEST e MAES lanciano un programma di cooperazione internazionale. Chi c’era

11
Dicembre 2025
Di Redazione

E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Colonna a Roma, il nuovo programma internazionale promosso da Fondazione NEST – Network for Energy Sustainable Transition e la Fondazione MAES – Mediterranean Academy for Energy & Sustainability che punta a favorire la diffusione della conoscenza scientifica e il trasferimento tecnologico nell’Africa Mediterranea, nell’Africa Sub-Sahariana e nel Medio Oriente.

L’iniziativa costituisce un passo rilevante nella strategia dell’Italia per consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica globale, mettendo a disposizione una piattaforma di cooperazione capace di integrare ricerca avanzata, innovazione industriale e diplomazia scientifica.

Domenico Villacci, Presidente di Fondazione MAES
Francesco Cupertino e Gabriella Scapicchio
Domenico Villacci, Francesco Cupertino e Gabriella Scapicchio
Francesco Cupertino, Presidente di Fondazione NEST
Francesco Cupertino, Presidente di Fondazione NEST
Francesco Cupertino, Presidente di Fondazione NEST
Ali Murat Taskent
Domenico Villacci, Presidente di Fondazione MAES
Domenico Villacci, Presidente di Fondazione MAES
Ilaria Sergi, ENEA
Carlo Bardini, Coordinatore attività internazionali ed europee del dip. Energia – MASE
Coordinatore attività internazionali ed europee del dip. Energia – MASE
On. Giulio Centemero, Responsabile Innovazione Lega
On. Giulio Centemero, Responsabile Innovazione Lega
Anna Veronica Gianasso, Dirigente Struttura di Missione del Piano Mattei per l’Africa
Anna Veronica Gianasso, Dirigente Struttura di Missione del Piano Mattei per l’Africa
Gabriella Scapicchio, Direttrice Generale Fondazione NEST
Gabriella Scapicchio, Direttrice Generale Fondazione NEST
Gabriella Scapicchio e Anna Veronica Gianasso
Alessandro Beulcke e Gabriella Scapicchio
Francesco Cupertino e Giulio Centemero
Pamela Carofiglio, Fondazione NEST
Eva Basile, Fondazione NEST
Michela Chimienti, Fondazione NEST

