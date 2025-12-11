E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Colonna a Roma, il nuovo programma internazionale promosso da Fondazione NEST – Network for Energy Sustainable Transition e la Fondazione MAES – Mediterranean Academy for Energy & Sustainability che punta a favorire la diffusione della conoscenza scientifica e il trasferimento tecnologico nell’Africa Mediterranea, nell’Africa Sub-Sahariana e nel Medio Oriente.

L’iniziativa costituisce un passo rilevante nella strategia dell’Italia per consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica globale, mettendo a disposizione una piattaforma di cooperazione capace di integrare ricerca avanzata, innovazione industriale e diplomazia scientifica.