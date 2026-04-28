A Prato il forum economico sull’accordo UE-MERCOSUR 



Si è svolto a Prato il forum economico “Italia, Europa e America Latina: il tempo della svolta verso una nuova centralità strategica. Prospettive di crescita e Mercosur”, un’importante occasione di dialogo e confronto internazionale dedicata al rafforzamento delle relazioni tra Italia e America Latina.

L’iniziativa, organizzata congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana con il supporto di ICE Agenzia, si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’IILA. Il forum si è tenuto inoltre alla vigilia dell’entrata in vigore provvisoria dell’Accordo tra Unione Europea e Mercosur, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Italia e America Latina, valorizzando le opportunità di collaborazione nei settori industriale e commerciale. Parallelamente al forum, presso il Palazzo Pretorio, si è riunito il Consiglio dei Delegati IILA, principale organo decisionale dell’Organizzazione, composto dai 20 Ambasciatori dei Paesi membri e dal Segretario Generale Giorgio Silli.

La sessione inaugurale ha rappresentato un momento istituzionale dedicato alla celebrazione del 60° anniversario dell’Organizzazione, alla presenza, tra gli altri, del Commissario Prefettizio di Prato Claudio Sammartino. “Questo evento rappresenta un passaggio importante per rafforzare il dialogo tra Europa e America Latina in una fase che richiede relazioni più solide e una rinnovata cooperazione multilaterale. In questo contesto, l’Italia è chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale, anche grazie all’azione dell’IILA”, ha dichiarato il Segretario Generale Giorgio Silli. Fondata nel 1966 su iniziativa dell’allora Ministro degli Esteri, Amintore Fanfani, l’IILA da sessant’anni promuove le relazioni economiche, culturali, scientifiche e istituzionali tra l’Italia e la regione latinoamericana.

Il forum imprenditoriale, coordinato da ICE, si è articolato invece in due segmenti: la mattina, presso il Museo del Tessuto, c’è stato un confronto diretto tra imprese italiane e latino-americane, approfondendo le opportunità di sviluppo in alcuni settori strategici (meccanica, chimica e farmaceutica, salute, abbigliamento e calzature, agroindustria). Nel pomeriggio, il Teatro Metastasio ha ospitato il segmento istituzionale di alto livello, con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, insieme a numerosi rappresentanti istituzionali dell’America Latina.

In apertura della sessione pomeridiana, la Presidente dell’IILA e Ambasciatrice della Colombia in Italia, S.E. Ligia Margarita Quessep, ha ringraziato le autorità della città di Prato per l’accoglienza riservata alle delegazioni latinoamericane. Nel suo intervento ha inoltre celebrato il 60° anniversario dell’IILA, sottolineando il ruolo dell’Organizzazione di ponte tra le due sponde dell’Atlantico e di piattaforma di dialogo e cooperazione tra Italia e America Latina.

Nel corso della sessione, il Segretario Generale Giorgio Silli ha inoltre dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che ha espresso una visione positiva e orientata al futuro delle relazioni tra Europa e America Latina, anche alla luce della firma dell’Accordo UE-Mercosur. Nel messaggio è stato altresì sottolineato il ruolo svolto dall’IILA nei suoi sessant’anni di attività nel promuovere un dialogo costante e proficuo tra le due regioni, auspicandone una degna e continua prosecuzione.

Nel corso degli interventi, tutte le autorità latinoamericane presenti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando l’IILA per aver promosso un’importante occasione di dialogo e confronto. Il Segretario Generale Silli ha evidenziato il ruolo che può giocare l’Organizzazione in questo contesto, rafforzando gli scambi commerciali tra le due regioni, promuovendo sinergie economiche e nuove opportunità di collaborazione. Nella sessione conclusiva è stato inoltre condiviso un forte consenso sul valore dell’Accordo UE-Mercosur, definito una opportunità storica per entrambe le regioni, sottolineando al contempo la necessità di un impegno congiunto per garantirne una piena ed efficace attuazione. Messaggio condiviso anche dal Ministro Antonio Tajani che ha evidenziato come il rafforzamento delle relazioni con l’America Latina rappresenti un obiettivo prioritario per l’Italia, sottolineando che, a partire dal 1° maggio, data dell’entrata in vigore provvisoria dell’Accordo UE-Mercosur, si aprono nuove opportunità per intensificare la cooperazione economica e favorire la crescita e lo sviluppo di entrambe le regioni.

Tra le personalità intervenute: Mario Lubetkin, Ministro degli Affari Esteri dell’Uruguay e Presidenza CELAC; Félix Ulloa, Vicepresidente della Repubblica di El Salvador; Johann Álvarez Márquez, Ministro dell’Industria e del Commercio del Venezuela; Hugo Rivera Fernández, Viceministro per gli Affari Economici e la Cooperazione Internazionale della Repubblica Dominicana; Víctor Alfredo Verdún Bitar, Viceministro delle Relazioni Esterne del Paraguay; Fernando Brun, Segretario per le Relazioni Economiche Internazionali dell’Argentina; Maroš Šefčovič, Commissario europeo al Commercio (da remoto). L’appuntamento di Prato consolida una traiettoria chiara, una nuova fase in cui cooperazione e visione strategica si traducono in crescita condivisa.