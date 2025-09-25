“Scegliere di essere genitori oggi”: le immagini dell’incontro alla Camera

Fare figli, oggi, in Italia, è una scelta che pesa. Pesa sulle donne, che troppo spesso si trovano costrette a ridimensionare ambizioni e percorsi professionali. Pesa sulle coppie, che ancora faticano a dividersi in modo equo il lavoro di cura. Pesa su un Paese che vede la natalità crollare e non riesce a immaginare politiche all’altezza.

Di questo si è parlato giovedì 25 settembre alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, nell’incontro “Scegliere di essere genitori oggi”, promosso da Valore D e Fuori Quota insieme al Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini. Un’occasione per presentare due ricerche – il whitepaper “Rimuovere le barriere alla maternità” e lo studio internazionale “State of the Fathers” – e aprire un confronto tra politica, imprese, sanità e società civile.

«Crescita demografica e partecipazione femminile al lavoro sono due sfide cruciali per il futuro del nostro Paese». Con queste parole Elena Bonetti, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica, ha aperto la mezza giornata di lavori.

Quanto alla discussione tra esponenti del mondo politico, imprenditoriale e sanitario ha rilanciato un messaggio condiviso: senza una più equa condivisione del lavoro di cura e senza politiche innovative di conciliazione, la natalità continuerà a declinare. La maternità, invece, può diventare una risorsa se aziende e istituzioni scelgono di agire insieme, garantendo libertà di scelta alle donne e nuove prospettive di crescita al Paese.

Fotografie a cura di Simone Zivillica