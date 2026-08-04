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«Rivoluzione welfare», al Senato il confronto su famiglie, imprese e inclusione sociale: ecco chi c’era
Di Redazione
Le immagini della conferenza stampa «Rivoluzione welfare», promossa al Senato dal Presidente Francesco Zaffini e dedicata alle nuove prospettive delle politiche sociali e del welfare aziendale. Al centro dell’incontro, la necessità di costruire un modello più moderno e inclusivo, capace di mettere in relazione intervento pubblico, Terzo settore e imprese, rafforzando i servizi nei territori e offrendo risposte più vicine ai bisogni reali delle persone. Il confronto ha affrontato temi centrali come il sostegno alle famiglie, la non autosufficienza, l’invecchiamento della popolazione, le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza e il ruolo crescente del welfare aziendale nella retribuzione complessiva dei lavoratori. L’obiettivo è aggiornare strumenti e regole alla luce dei cambiamenti del mercato del lavoro e della società, trasformando le proposte in misure concrete per anziani, famiglie, lavoratori e persone più fragili.
Fotografie a cura di Rachele Maria Curti