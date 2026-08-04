Le immagini della conferenza stampa «Rivoluzione welfare», promossa al Senato dal Presidente Francesco Zaffini e dedicata alle nuove prospettive delle politiche sociali e del welfare aziendale. Al centro dell’incontro, la necessità di costruire un modello più moderno e inclusivo, capace di mettere in relazione intervento pubblico, Terzo settore e imprese, rafforzando i servizi nei territori e offrendo risposte più vicine ai bisogni reali delle persone. Il confronto ha affrontato temi centrali come il sostegno alle famiglie, la non autosufficienza, l’invecchiamento della popolazione, le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza e il ruolo crescente del welfare aziendale nella retribuzione complessiva dei lavoratori. L’obiettivo è aggiornare strumenti e regole alla luce dei cambiamenti del mercato del lavoro e della società, trasformando le proposte in misure concrete per anziani, famiglie, lavoratori e persone più fragili.

Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Sen. Francesco Zaffini – Presidente Commissione Affari sociali Sen. Francesco Zaffini – Presidente Commissione Affari sociali Sen. Guido Liris Bignami, Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan Malan, Filini, Zullo Zaffini, Malan, Filini, Zullo Sen. Ignazio Zullo Donzelli, Bellucci Donzelli, Bellucci, Zaffini, Filini, Zullo Sen. Francesco Zaffini – Presidente Commissione Affari sociali Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini Bellucci, Zaffini, Malan Bignami, Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo On. Galeazzo Bignami Filini, Zullo Bignami, Donzelli Bignami, Donzelli Maria Teresa Bellucci – Vice Ministro Lavoro Maria Teresa Bellucci – Vice Ministro Lavoro Bellucci, Zaffini, Malan Bignami, Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo On. Galeazzo Bignami On. Galeazzo Bignami Bellucci, Zaffini On. Francesco Filini Sen. Ignazio Zullo Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo On. Giovanni Donzelli







