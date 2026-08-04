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«Rivoluzione welfare», al Senato il confronto su famiglie, imprese e inclusione sociale: ecco chi c’era

04
Agosto 2026
Di Redazione

Le immagini della conferenza stampa «Rivoluzione welfare», promossa al Senato dal Presidente Francesco Zaffini e dedicata alle nuove prospettive delle politiche sociali e del welfare aziendale. Al centro dell’incontro, la necessità di costruire un modello più moderno e inclusivo, capace di mettere in relazione intervento pubblico, Terzo settore e imprese, rafforzando i servizi nei territori e offrendo risposte più vicine ai bisogni reali delle persone. Il confronto ha affrontato temi centrali come il sostegno alle famiglie, la non autosufficienza, l’invecchiamento della popolazione, le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza e il ruolo crescente del welfare aziendale nella retribuzione complessiva dei lavoratori. L’obiettivo è aggiornare strumenti e regole alla luce dei cambiamenti del mercato del lavoro e della società, trasformando le proposte in misure concrete per anziani, famiglie, lavoratori e persone più fragili.

Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Sen. Francesco Zaffini – Presidente Commissione Affari sociali
Sen. Francesco Zaffini – Presidente Commissione Affari sociali
Sen. Guido Liris
Bignami, Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo
Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan
Malan, Filini, Zullo
Zaffini, Malan, Filini, Zullo
Sen. Ignazio Zullo
Donzelli, Bellucci
Donzelli, Bellucci, Zaffini, Filini, Zullo
Sen. Francesco Zaffini – Presidente Commissione Affari sociali
Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini
Bellucci, Zaffini, Malan
Bignami, Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo
On. Galeazzo Bignami
Filini, Zullo
Bignami, Donzelli
Bignami, Donzelli
Maria Teresa Bellucci – Vice Ministro Lavoro
Maria Teresa Bellucci – Vice Ministro Lavoro
Bellucci, Zaffini, Malan
Bignami, Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo
On. Galeazzo Bignami
On. Galeazzo Bignami
Bellucci, Zaffini
On. Francesco Filini
Sen. Ignazio Zullo
Donzelli, Bellucci, Zaffini, Malan, Filini, Zullo
On. Giovanni Donzelli




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