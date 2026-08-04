Economia
Case, prezzi in calo a luglio, ma in un anno +3,1%
Di Giuliana Mastri
Il mercato immobiliare residenziale italiano rallenta a luglio. I prezzi richiesti per le abitazioni in vendita registrano una diminuzione mensile dell’1,1%, portando il valore medio nazionale a 2.030 euro al metro quadrato. Il confronto con lo stesso mese dello scorso anno resta tuttavia positivo, con una crescita del 3,1%, mentre su base trimestrale emerge una flessione dell’1,2%. È quanto rileva l’ultimo indice dei prezzi elaborato da idealista.
Solo Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta in crescita
La battuta d’arresto interessa quasi tutto il territorio nazionale. Le uniche regioni a chiudere luglio con una variazione positiva sono il Trentino-Alto Adige, che registra un incremento del 4,1%, e la Valle d’Aosta, in rialzo dello 0,7%.
Tutte le altre regioni mostrano una diminuzione dei prezzi. La contrazione più marcata si osserva in Basilicata, dove i valori arretrano del 3,3%. Seguono Calabria, con un calo dell’1,7%, e Sardegna, in diminuzione dell’1,6%. Flessioni dell’1,5% interessano Lazio e Marche, mentre Lombardia e Friuli-Venezia Giulia perdono entrambe l’1,2%.
I prezzi medi delle case in vendita a luglio 2026 per regione
|Regione
|Prezzo medio (euro/m²)
|Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
|2.492
|Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
|4.702
|Emilia-Romagna
|2.116
|Liguria
|2.645
|Puglia
|1.291
|Veneto
|2.200
|Umbria
|1.072
|Sicilia
|1.094
|Provincia Autonoma di Trento
|2.498
|Piemonte
|1.320
|Abruzzo
|1.243
|Campania
|1.784
|Toscana
|2.636
|Friuli-Venezia Giulia
|1.688
|Lombardia
|2.627
|Molise
|887
|Marche
|1.560
|Lazio
|2.402
|Sardegna
|2.163
|Calabria
|897
Fonte: idealista/data – Infografica realizzata con Datawrapper
Il Trentino-Alto Adige si conferma il territorio con i valori immobiliari medi più elevati, pari a 3.281 euro al metro quadrato. Alle sue spalle si collocano Liguria, con 2.645 euro al metro quadrato, Toscana, con 2.636 euro, e Lombardia, con 2.627 euro.
Al di sopra della media nazionale figurano anche il Lazio, dove il prezzo medio raggiunge 2.402 euro al metro quadrato, e l’Emilia-Romagna, con 2.116 euro. I mercati più accessibili restano invece quelli del Molise, con 887 euro al metro quadrato, della Calabria, con 897 euro, e della Basilicata, con 1.065 euro.
Prezzi in calo nell’84% delle province
La tendenza negativa emerge con ancora maggiore evidenza dall’analisi provinciale. I prezzi diminuiscono infatti nell’84% delle aree monitorate.
I rialzi più significativi si concentrano soprattutto nel Nord-Est. Trieste guida la graduatoria mensile con una crescita dell’1,8%, seguita da Ravenna, in aumento dell’1,4%. Brindisi e Verbano-Cusio-Ossola avanzano entrambe dello 0,9%, mentre Aosta guadagna lo 0,7% e Mantova lo 0,6%.
Sul versante opposto, Pordenone registra la contrazione più accentuata, con un calo del 4,8%. Seguono Nuoro, in diminuzione del 3,6%, Enna, con un meno 3,3%, e Potenza, che perde il 3,2%. I prezzi rimangono invece invariati nelle province di Novara e Teramo.
I prezzi medi delle case in vendita a luglio 2026 per provincia
|Provincia
|Prezzo medio (euro/m²)
|Trieste
|2.602
|Ravenna
|2.421
|Brindisi
|1.522
|Verbano-Cusio-Ossola
|1.981
|Aosta
|2.492
|Mantova
|1.249
|Ragusa
|991
|Lecce
|1.082
|Bolzano-Bozen
|4.702
|Piacenza
|1.426
|Catanzaro
|970
|Siena
|1.926
|Genova
|2.280
|Bologna
|2.757
|Imperia
|2.821
|Teramo
|1.485
|Novara
|1.423
|Cagliari
|2.241
|Massa-Carrara
|2.070
|Prato
|2.235
Fonte: idealista/data – Infografica realizzata con Datawrapper
Bolzano resta nettamente la provincia più cara d’Italia, con una media di 4.702 euro al metro quadrato. Seguono Milano, con 4.125 euro, Lucca, con 3.906 euro, e Firenze, con 3.393 euro.
Le province di Roma e Milano chiudono entrambe luglio in territorio negativo. Roma registra una diminuzione mensile dell’1,2%, mentre Milano arretra dell’1,5%. Il confronto annuale rimane però positivo per entrambe, con aumenti rispettivamente del 4,1% e del 3,2%.
Le quotazioni più contenute si trovano invece a Biella, dove il prezzo medio è di 529 euro al metro quadrato, a Caltanissetta, con 585 euro, e a Isernia, con 608 euro.
Nei capoluoghi prevalgono i ribassi
Anche nei capoluoghi il quadro appare diviso, ma con una prevalenza delle diminuzioni. A luglio i prezzi scendono in 57 città, aumentano in 40 e restano invariati in otto: Monza, Foggia, Vicenza, Padova, Bologna, Ravenna, Agrigento e Udine.
Le performance migliori interessano soprattutto i mercati di dimensioni piccole e medie. Ragusa guida i rialzi con una crescita mensile del 3,9%, davanti a Mantova, in aumento del 2,6%, e Imperia, che avanza del 2,5%. Completano le prime cinque posizioni Trieste, con un incremento del 2,3%, e Siena, con il 2,1%.
I prezzi medi delle case in vendita a luglio 2026 per capoluogo
|Capoluogo
|Prezzo medio (euro/m²)
|Ragusa
|1.142
|Mantova
|1.704
|Imperia
|2.209
|Trieste
|2.611
|Siena
|3.011
|Verbania
|2.667
|Gorizia
|1.393
|Caserta
|1.654
|Trani
|1.750
|Lodi
|2.085
|Sassari
|1.326
|Lucca
|2.512
|Barletta
|1.538
|Pescara
|1.998
|Cesena
|2.302
|Pistoia
|1.790
|Cagliari
|2.623
|Bergamo
|2.912
|Piacenza
|1.933
|Isernia
|831
Fonte: idealista/data – Infografica realizzata con Datawrapper
Tra le grandi città, Cagliari registra un aumento dello 0,8%, Venezia dello 0,5% e Genova dello 0,1%. Arretrano invece i principali mercati nazionali: Milano perde l’1,3%, Napoli lo 0,6%, mentre Roma e Torino segnano entrambe un calo dello 0,4%.
Le diminuzioni più consistenti del mese si registrano a Pordenone, dove i valori scendono del 5,3%, a Potenza, in calo del 5%, e a Belluno, che perde il 3,6%.
La classifica delle città più costose resta invariata. Milano si conferma al primo posto con una media di 5.681 euro al metro quadrato, seguita da Venezia, con 4.938 euro, e Bolzano, con 4.901 euro. Firenze raggiunge i 4.786 euro al metro quadrato, Bologna i 3.798 euro e Roma, sesta, i 3.767 euro.
I valori più bassi tra i capoluoghi italiani si rilevano invece a Caltanissetta, con 632 euro al metro quadrato, Biella, con 748 euro, e Reggio Calabria, con 778 euro.