L’evoluzione del gioco pubblico, tra innovazione digitale, nuove forme di intrattenimento e cambiamenti nelle modalità di partecipazione, è stata al centro del nuovo appuntamento dell’Osservatorio sul gioco pubblico di SWG, promosso da Brightstar e organizzato da Formiche, ospitato a Roma come negli scorsi anni. L’incontro “Persone in gioco. Connessioni, intrattenimento e nuove forme di partecipazione” ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori del settore per confrontarsi sulle prospettive del comparto e sul percorso di riordino normativo, con particolare attenzione ai temi della modernizzazione, della tutela dei cittadini e del contrasto all’illegalità. Vediamo chi c’era nella nostra Gallery:



Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG Antonio Giuliani – Direttore Ufficio Gioco a distanza e scommesse, Agenzia Dogane e Monopoli Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG Ing. Claudio Costa – Responsabile Divisione Soluzioni e Servizi Sogei Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera Patassini, Maso Antonio Giuliani – Direttore Ufficio Gioco a distanza e scommesse, Agenzia Dogane e Monopoli On. Gian Antonio Girelli Ing. Claudio Costa – Responsabile Divisione Soluzioni e Servizi Sogei Maso, Costa Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist Federico Di Bisceglie – giornalista, Formiche.net Federico Di Bisceglie – giornalista, Formiche.net Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera