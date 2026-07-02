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Persone in gioco: connessioni, intrattenimento e nuove forme di partecipazione

02
Luglio 2026
Di Redazione

L’evoluzione del gioco pubblico, tra innovazione digitale, nuove forme di intrattenimento e cambiamenti nelle modalità di partecipazione, è stata al centro del nuovo appuntamento dell’Osservatorio sul gioco pubblico di SWG, promosso da Brightstar e organizzato da Formiche, ospitato a Roma come negli scorsi anni. L’incontro “Persone in gioco. Connessioni, intrattenimento e nuove forme di partecipazione” ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori del settore per confrontarsi sulle prospettive del comparto e sul percorso di riordino normativo, con particolare attenzione ai temi della modernizzazione, della tutela dei cittadini e del contrasto all’illegalità. Vediamo chi c’era nella nostra Gallery:

Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera
Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera
Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist
Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG
Antonio Giuliani – Direttore Ufficio Gioco a distanza e scommesse, Agenzia Dogane e Monopoli
Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG
Ing. Claudio Costa – Responsabile Divisione Soluzioni e Servizi Sogei
Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera
Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG
Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera
Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera
Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera
Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera
Patassini, Maso
Antonio Giuliani – Direttore Ufficio Gioco a distanza e scommesse, Agenzia Dogane e Monopoli
On. Gian Antonio Girelli
Ing. Claudio Costa – Responsabile Divisione Soluzioni e Servizi Sogei
Maso, Costa
Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist
Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist
Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist
Federico Di Bisceglie – giornalista, Formiche.net
Federico Di Bisceglie – giornalista, Formiche.net
Riccardo Grassi – Responsabile di ricerca SWG
Anna Maso – Psicologa e Video Game Therapist
Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera
Andrea De Bertoldi – Commissione Finanze, Camera
Tullio Patassini – Capo Segreteria Staff Presidente Commissione Attività Produttive, Camera

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