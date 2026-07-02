L’evoluzione del gioco pubblico, tra innovazione digitale, nuove forme di intrattenimento e cambiamenti nelle modalità di partecipazione, è stata al centro del nuovo appuntamento dell’Osservatorio sul gioco pubblico di SWG, promosso da Brightstar e organizzato da Formiche, ospitato a Roma come negli scorsi anni. L’incontro “Persone in gioco. Connessioni, intrattenimento e nuove forme di partecipazione” ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori del settore per confrontarsi sulle prospettive del comparto e sul percorso di riordino normativo, con particolare attenzione ai temi della modernizzazione, della tutela dei cittadini e del contrasto all’illegalità. Vediamo chi c’era nella nostra Gallery: